BİLNET Kocaeli’de mezuniyet sevinci

BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü 8. ve 12. sınıf öğrencileri için iki ayrı mezuniyet töreni düzenleyerek 114 öğrencisini bir üst öğretim basamağına uğurladı. Konserli, müzik dinletili, bol eğlenceli; gurur ve sevincin iç içe yaşandığı mezuniyet törenlerinde öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM MEZUNLARI

Açıldığı yıldan itibaren deneyimli yönetim ve öğretmen kadrosuyla sistemli akademik çalışmaları, rehberliği, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dersleriyle akademik, dil, sanat ve spor alanlarında sayısız başarılara imza atan bin 400 öğrenci kapasiteli BİLNET Kocaeli Okulları’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı törenlerle tamamlandı. Okul yönetimi “Üçüncü Dönem Mezunları”nı vermenin sevincini yaşadı. Bu yıl LGS’de Türkiye geneli %10’luk dilimde %95’lik kitlesel başarı haberiyle bir kez daha sevinen, YKS’de de benzer sonuçlar bekleyen BİLNET Kocaeli’de 8. ve 12. sınıf mezunları için iki ayrı mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrencilerin bütün bir yılın yorgunluğunu attığı, her zaman hatırlayacakları, bütün detayların düşünüldüğü törenler gerçekleşti.

BİLNET KOCAELİ ORTAOKULU

BİLNET Ortaokulu mezuniyet töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından müzik eşliğinde “Anı Slaytı”izlendi. Okulun yetenekli öğrencilerinden 11.sınıf öğrencileri Şevin Yılmaz ve Rıdvan Aydın’ın müzik dinletisi velilerden büyük beğeni aldı. Öğrencilere diplomaları öğretmenleri tarafından teslim edildi. Öğrencilerin her biri mutlu, heyecanlı bir o kadar gururluydu.

DERECEYE GİRENLER

Mezuniyet töreninde ayrıca dereceye giren öğrencilere de plaketleri ve ödülleri takdim edildi. BİLNET Kocaeli Ortaokul birincisi Güzin Ceyla Eminler’e plaketini ve hediyesini BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz verdi. Aslı Buse Toker ikincilik plaketini ve hediyesini Okul Müdürü Yasemin Demirkol’un elinden alırken Onur Ilgaz Sakır da üçüncü olarak açıklandı. Ortaokul öğrencileri adına Mezuniyet konuşmasını okul birincisi Güzin Ceyla Eminler yaptı.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ ve GENÇLİĞİN ATA’YA CEVABI

Mezuniyet töreninin devamında öğrencilerden Selin Konakay Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okudu, gençliğin Ata’ya cevabı ise Yunus Kayra Cerrahoğlu’ndan geldi. Öğrenciler büyük alkış aldı. Sonrasında bayrak ve okul flamasının devir teslim törenine geçildi. Devir teslim töreninin ardından okul birincisi Güzin Ceyla Eminler yaş kütüğüne künyesini çaktı. BİLNET Ortaokulu’nun mezuniyet töreni keplerin havaya fırlatılmasıyla tamamlandı.

BİLNET FEN VE ANADOLU LİSESİ

BİLNET Kocaeli 2020-2021 Eğitim-öğretim yılıyla birlikte Fen ve Andolu liselerinde de üçüncü mezunlarını verdi. Üniversiteye uğurlanan liselilerin mezuniyet töreni de görülmeye değerdi. Düzenlenen tören son derece şık, sağlık kurallarına uygun şekilde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından “Anı Slaytı” gösterimi vardı. BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’ın da katıldığı 12.sınıf mezuniyet töreninde dereceye giren öğrenciler şöyle sıralandı: Fen Lisesi 1.si Özlem Birce Arslan, 2.si Ecem Çepoğlu, 3.sü Zeynep Karabay-Anadolu Lisesi 1.si Bengisu Özbudak, 2.si İbrahim Burak Gültekin, 3.sü Ata Özdamar. Yaş kütüğüne okul birincileri Özlem Birce Arslan ve Bengisu Özbudak birlikte plaket çaktı. Sonrasında Bayrak-Flama Seremonisi, Mezuniyet Andının Okunması, Diploma Töreni birbirini izledi. Keplerin atılmasıyla tören sona ererken, üniversiteye uğurlanan gençler müzik dinletisi ve konserle coşup, bu yılın yorgunluğunu atmış oldu. Konser sonrası öğrencilerin birbirleriyle vedalaşmalarında duygusal anlar da yaşandı.

BİRLİK BERABERLİK VE TÜKENMEYEN KARARLILIK

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı tecrübesiyle tüm akademik kadronun ve öğrencilerin her zaman yanında olan Okul Müdürü Yasemin Demirkol yaptı. Demirkol, “Eğitim-öğretim çalışmalarımızın kalitesini en üst seviyede tutarak, yüz yüze ve online yapılan tüm çalışmaların sonunda zorlu bir sınav sürecini birlik ve beraberliğin verdiği güçle ve tükenmeyen kararlılıkla geride bırakarak düzenlediğimiz mezuniyet törenlerinin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu anlamlı günde öğrencilerin farkındalıklarını arttırarak gelişimlerinin hedeflenmesi için yapılan tüm çalışmalarda öğretmenlerin ve öğrencilerin her daim yanında olan, destekleyen Okul Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Korkmaz’a tüm Bilnet Kocaeli Ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bilnet Kocaeli Ailesi olarak, mezunlarımızın yaşam yolculuğunda ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yolları her daim açık ve aydınlık olsun” dedi.