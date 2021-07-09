Kocaeli Barosu yönetimine 13 aday!

Pandemi nedeniyle 3 kez ertelenen Kocaeli Barosu 36’ncı Genel Kurulu 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 10 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek genel kurulun ardından 11 Temmuz Pazar günü Kocaeli Adliyesi’nde seçimler yapılacak. 2 bin 179 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 10 asil ve 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 5 asil ve 5 yedek disiplin kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesi ile 3 asil ve 3 yedek Türkiye Barolar Birliği delegesi seçilecek.

YÖNETİM LİSTESİ YAPILMAYACAK

Mevcut başkan Bahar Gültekin Candemir’in tek aday olduğu genel kurulda çarşaf liste yöntemiyle seçimler gerçekleştirilecek. Başkan Candemir’in yönetim listesi yapmayacağı öğrenilirken genel kurul öncesi ‘Öteki Adaylar’ çatısı altında toplanan avukatlar Talip Kavak, Selda İlgöz ve Hüseyin Akbaş yönetime aday olduğunu duyurdu. Mevcut yönetimde olan avukatlardan Mehmet Gül, Muhsin Emrah Toker, Birol Özyürek, Fatih Üstünay, Kamuran Yıldırım, Mustafa Berk Uluç bağımsız olarak yönetime aday olurken, Arzu Türkkal Enç, Erhan Türkan, Nuriye Yılmaz ve Özden Sönmez Dobur da yönetime aday olduklarını duyurdu. Ayrıca bağımsız aday sayısının artması bekleniyor.

“BİR DÖNEM DAHA TALEP EDİYORUM”

Başkan Bahar Gültekin Candemir hem adaylık hem de genel kurulla ilgili yaptığı açıklamada, “Görev aldığımız ilk günden itibaren dayanışma, sevgi ve inançla meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek, baromuzun kurumsal yapısını daha da güçlü hale getirebilmek için çalıştık. Meslek kuruluşumuzun; mesleğimize, hukuka, milletine, ülkesine ve Cumhuriyet’e adanmış geleneğinin bir parçası olmak tek amacımız oldu. Bana ve birlikte görev yaptığım yol arkadaşlarıma deneyim katan, öğretici olan bu süre içerisinde samimiyetle ve gayretle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık” dedi.

“BİR DÖNEM DAHA GÖREV TALEP EDİYORUM”

Bir dönem daha görev talep ettiğini belirten Candemir, “Mesleğimizin teminatı olduğu hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü için mücadele kararlılığımızı yineliyor, yaşadığımız bu olağanüstü süreci ortak akılla ve azimle aşacağımıza inanıyoruz. Bu inançla hak savunucuları olan siz meslektaşlarımızdan, mesleğimize, baromuza ve ülkemize hizmet etmek için bir dönem daha görev talep ediyorum. Demokrasinin en güzel şekilde tezahür ettiği genel kurulumuza baro başkanlığına, yönetim kuruluna ve diğer kurullara aday olacak tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.