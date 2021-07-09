Markette indirim izdihamı

Derince D-100 Karayolu üzerinde yeni açılan bir market, açılışa özel kampanya düzenledi. Açılış kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da marketin önünü doldurdu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta, markete girmek isteyen vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruğa girdi. Yüzlerce vatandaş kuyrukta beklerken, sıra yola kadar taştı.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de vatandaşları güçlükle düzene sokmaya çalıştı. Yol trafiğe kapanınca trafik aksadı, araçlar ve ambulans geçmekte zorlandı. Kuyrukta beklerken sıcağın ve kalabalığın etkisiyle baygınlık geçiren genç kız ise markete girmekten vazgeçti.
"NEFESSİZLİKTEN BAYILDIM"
Öğle saatlerinden bu yana kuyrukta beklediğini anlatan Emine Nur Turgut, "Açılışa beni annem getirdi, bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Annem bir şeyler alırız diye beni de getirdi. Ben öndeydim. Aşırı sıkışma olduğu için nefessizlikten bayıldım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.