- 09 Tem 2021 - 20:23 G: 09 Tem 2021 - 20:24

Markette indirim izdihamı

Derince'de yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İnsan kalabalığının yola taştığı izdihamda, bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.

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Derince  D-100 Karayolu üzerinde yeni açılan bir market, açılışa özel kampanya düzenledi. Açılış kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da marketin önünü doldurdu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta, markete girmek isteyen vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruğa girdi. Yüzlerce vatandaş kuyrukta beklerken, sıra yola kadar taştı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de vatandaşları güçlükle düzene sokmaya çalıştı. Yol trafiğe kapanınca trafik aksadı, araçlar ve ambulans geçmekte zorlandı. Kuyrukta beklerken sıcağın ve kalabalığın etkisiyle baygınlık geçiren genç kız ise markete girmekten vazgeçti.

"NEFESSİZLİKTEN BAYILDIM"

Öğle saatlerinden bu yana kuyrukta beklediğini anlatan Emine Nur Turgut, "Açılışa beni annem getirdi, bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Annem bir şeyler alırız diye beni de getirdi. Ben öndeydim. Aşırı sıkışma olduğu için nefessizlikten bayıldım" dedi.

09 Tem 2021 - 20:23 İHA Kocaeli- Asayiş

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