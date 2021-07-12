Yürüyüş Yolu çalışmasında ağaçlar tehlikede

İzmit Yürüyüş Yolu yenileme çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz mart ayında bir ihale gerçekleştirmiş, gerçekleşen ihaleyi 40 Milyon 918 bin lira teklif ile Simge Mat firması kazanmıştı. Firma üstyapı çalışmaları için çalışmalarını sürdürürken Altyapı çalışmaları İSU, SEDAŞ, Telekom, İZGAZ gibi kurumlar tarafından yapılıyor. 20 Haziran tarihinde başlayan çalışmalar Ulugazi Ortaokulu ve Anıtpark arasındaki yolda devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yol üzerinde bulunan parke taşları kaldırıldı ve kazı çalışmaları yapıldı.

YANLIŞ TUTUMDAN DOLAYI KAYBETTİK

Çalışmalar devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de Yürüyüş Yolu’nu yürüyüş yolu yapan, İzmit’in simgesi Çınar Ağaçlarının ve diğer ağaçların durumu. Hatırlanacağı üzere Yürüyüş yolu üzerinde bulunan 80 tescilli çınar ağacından 20’si sağlıksız olduğu ve devrilme riski taşıdığı gerekçesi ile yıkılmıştı. Yaşları 120–140 arasında değişen ve 1.50 - 2 metre gövde çapı bulunan ağaçlar geçmiş dönemlerdeki yanlış tutumlar ve havasız kalması nedeni ile çürümüş ve tedavi edilemez hale gelmişti.

KÖKLER TOPRAĞIN ÜSTÜNDE

Daha önceki kazı çalışmalarında kökleri zarar gören ağaçların son çalışmalardaki durumu merak ediliyor. Yürüyüş yolundaki çalışmalardan bazı ağaçların kökleri toprak üstüne gözükürken, bazı ağaçların da köklerinin kesildiği gözlemlendi. Daha önceki çalışmalarda kökleri zarar gördüğü için çürümeye terk edilen ağaçlarda benzer bir durumun yaşanmasından korkuluyor. İzmit için tarihi önemi olan ağaçlarında zarar görmeden çalışmaların devam etmesi vatandaşların tek temennisi. nSerhat GÜNEŞ