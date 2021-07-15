Kocaelispor-Antalyaspor A.Ş. (Canlı anlatım)

Erzurum'da 1.etap kamp çalışmalarını sürdüren 1.Lig ekibimiz Kocaelispor, ilk özel maçını, süper lig ekibi kardeş takım Antalyaspor ile yaptı.

-Maç 10 dakika gecikmeli olarak başladı...

Kocaelispor maçın henüz 1. dakikasında gole yaklaştı. Yapılan pres, Antalyaspor savunmasına hata yaptırdı. Geri pas sol kale direğinin dibinden kornere çıktı.

Dk.8: Antalyaspor gole yaklaştı. Savunma arkasına koşu yapan Mukairu'dan önce İsmet kalesini zamanında terk etti ve önemli bir tehlikeye engel oldu.

Dk.12: Kocaelispor'da sağdaki Pereria topu aldı, ortasında Benhur'dan önce savunma son anda araya girdi...

Maçta sağ dizinden sakatlanan Hasan Hatipoğlu'nun dış menisküsünde aşırı zorlanma oldu. 1. derece yırtık ihtimali söz konusu.

Dk.22: Kocaelispor'da Benhur karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

Dk.25: Antalyaspor gole yaklaştı. Tomasello sol çaprazda kaleci İsmet ile karşı karşıya kaldı, şutunda top soldan dışarıya çıktı.

Dk. 32: Kocaelispor çok önemli bir gol kaçırdı. Pereria'nın pasında İlyas Kubilay topu aldı ve sol kanattaki Benhur'a pas verdi. Benhur kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı ama şutu istediği gibi olmadı.

Dk.37: Kocaelispor'da Pereira topu ağlara gönderdi, ancak öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

43. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisindeki Tomasenko dönerek sol ayağı ile kaleye şut çekti, top, İsmet'in üzerine geldi ve pozisyon noktalandı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı...

Dakika 57: Kocaelispor Bahattin Köse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Bahattin, kaleci Diogo'nun sağından topu ağlarla buluşturdu...

Dk. 67: Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Tomasello'nun şutunda İsmet topu ayakları ile çıkardı.

Antalyaspor 70-75. dakikalar arasında etkili oldu. Tomasello, Amilton ve Gökdeniz ile Antalya ekibi gole yaklaştı.

Dk.82: Antalyaspor'da Ali Eren sol çaprazdan kaleye şut çekti top soldan dışarıya çıktı.

Dakika 85: Kocaelispor'dan Tisdell ceza sahası içinden sert bir şut çekti top üstten dışarıya çıktı.

Maç sona erdi: 1-0...

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KOCAELİSPOR: 12 İSMET YUMAKOĞULLARI, 3 ABDOULAYE CİSSE, 11 BENHUR KESER, 14 İLYAZ KUBİLAY YAVUZ, 20 MICHEL PEREIRA, 21 YILMAZ ÖZEREN, 24 DOGO ALEXIS RODRIGUEZ, 25 ATİLLA TURAN, 26 MESUT ÖZDEMİR, 27 DİNO NDLOVU, 28 HASAN HATİPOĞLU

YEDEKLER: 22 DOĞUKAN KAYA, 2 SEMİH KARADENİZ, 5 DENİZ ÖZDEMİR, 6 FURKAN GEDİK, 7 İSA NALBANT, 13 TAHA BATUHAN YAYIKÇI, 15 BAHATTİN KÖSE, 16 TERRENCE LEONARD TISDELL, 17 MUSA NİZAM, 18 MEVLÜT ÇELİK, 19 DİLAVER GÜÇLÜ, 23 GEORGES CONSTANT MANDJECK

ANTALYASPOR A.Ş.: BOFFİN, FLORANUS, NALDO, BAHADIR, GÜRAY, NURİ, TOMASELLO, FREDY, MİLOSEVİC, MUKAİRU, GÖKDENİZ

Kocaelispor ikinci yarı: İsmet, Semih, Mevlüt, Batuhan, Mesut, Yılmaz, Tisdell, Dilaver, Musa Nizam, Bahattin, Mandjeck