Kocaelispor’dan iyi prova “1-0”

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk antrenman maçını kardeş takımı Antalyaspor ile oynadı. 90 dakika boyunca iyi bir görüntü veren yeşil siyahlılar mücadeleyi Bahattin’in ikinci yarıdaki golü ile 1-0 kazandı. Antalyaspor adına Gökdeniz başarı ile oynadı.
HASAN HATİPOĞLU SAKATLANDI
Erzurum Yüksek İrtifa Sahası’nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyonlar buldu. Kocaelispor’da Benhur, Antalyaspor’da da Tomasello etkili olan isimlerdi. Devre 0-0 sona ererken, takımın başarılı stoperlerinden Hasan Hatipoğlu sağ dizinden sakatlandı ve maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
18’İNDE RİZE İLE
İkinci yarıda iki takım da bol oyuncu değişiklikleri yaptı. Oyuna ikinci yarıda giren Bahattin 56. dakikada fileleri havalandırdı. Savunma arkasına koşu yapan Bahattin sağ köşeye topu bıraktı. Kalan sürede Antalyaspor oyuna ağırlığını koymaya çalışsa da Kocaelispor özellikle Tisdell ile kaleyi yokladı. Genel olarak iyi bir görüntü veren Kocaelispor ikinci maçını 18 Temmuz’da Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile oynayacak.x
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.