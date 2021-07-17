Sait Sümer’e yakışan düğün

Kentimizde sıra gecesi denilince akla ilk gelen isim olan, Bursa Kebapçısı İşletme Müdürü Mehmet Sait Sümer ve Ayşegül Sümer çiftinin yakışıklı oğulları lojistik sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Sümer, hayatını Gemlikli Esnaf Orhan Erturul ve eşi Hatice hanımın Ford Otosan’da görev yapan Endüstri Mühendisi Kızları dünyalara güzeli İrem ile hayatlarını birleştirdi. İrem ile Mehmet’in düğün töreni Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

EĞLENCE HİÇ BİTMEDİ

Kır düğününde her iki ailenin yakınları davetlileri kapıda karşıladı. Eğlencenin hiç azalmadığı düğünde davetliler doyasıya eğlendi. Gelin ve damat ilk danslarını yaptıktan sonra düğün pastasını kesti. Eğlencenin ardından kısa bir süre sonra çiftin nikah törenine geçildi. Çiftin nikah akdini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gerçekleştirdi.

“ÇOCUKLARINIZA ATATÜRK’Ü ÖĞRETİN”

Nikah kıydıktan sonra gençlere öğütler veren Başkan Hürriyet, “Rabbim huzurlu bir yuva nasip etsin. En köyü gününüz bu şekilde olsun. En kötü gününüzde bile elleriniz. Ayrılmasın. Bu güzel çiftimizin kıymetli ailelerini de kutluyorum. Hayırlar ve iyilikler getirsin. Lütfen çocuklarınıza Atatürk’ü öğretin. Biz çocuklara karışmıyoruz. Lütfen çocuklarınıza Atatürk sevgisi öğreti” ifadelerini kullandı.

SIRA GECELİ DÜĞÜN

Nikah töreni sonrası Mehmet Sait Sümer kendine yakışan bir şekilde düğünde sıra gecesi düzenledi. Bir yandan ustalar çiğköfte yoğururken diğer yandan da yerel sanatçı Şahin Can da yöreye ait türküler seslendirerek davetlileri mest etti.