Kocaelispor-Çaykur Rizespor

Bugün Erzurum'daki Palandöken kampını sona erdirecek olan Kocaelispor, ikinci ve son hazırlık maçını, yine Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile oynadı.

Maç başladı

Maç başladı... Rize öne geçti... 3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Reimy'nin şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1...

Dk.7: Kocaelispor'da Cisse'nin sağ çaprazdan çektiği şut sağdan dışarıya çıktı.

Dk.9: Rize ekibinde Yasin'in şutunda İsmet topu kurtardı, top direğe çarptı ve tekrardan İsmet'e geldi.

Dk. 11: Kocaelispor'da Dino uzaktan şut çekti ama top az farkla dışarıya çıktı.

Dk.18: Dino'nun pasında Tisdell ceza sahası içinden su çekti top üstten az farkla dışarıya çıktı.

1-1

Kocaelispor 29'uncu dakikada beraberliği Dino'nun penaltıdan attığı golle buldu. İrfan Başaran Rizespor ceza sahası içerisinde topla buluştu. Top rakibinin eline çarpınca penaltı kararı çıktı.

Dk. 34: Reimy'nin pasında Cemali, İsmet"i karşısında gördü, vuruşunda İsmet topu ayaklarıyla çıkardı.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

2-1

İkinci yarı başladı...

Dakika:55 Kocaelispor 2-1'a geçti.

Benhur zor pozisyonda topu oyun alanında tutmayı başardı. Benhur topu Yılmaz'a verdi Yılmaz, Bahattin'e uzattı.

Bahattin topu rakibinden kurtardı ve sağ ayağının dışıyla sol köşeye bıraktı.

Dakika 58 ve 60: İlyas Kubilay Yavuz ceza sahası dışından iki nefis şut çıkardı, ilkinde kaleci topu kurtardı, ikincisinde top üstten az farkla dışarıya çıktı.

Dakika 77: Rize ekibinde Alberk ceza sahası dışından sol ayağıyla çok etkili bir şut çıkardı, kaleci Doğukan soluna uçsa da topun ağlara gitmesini engelleyemedi. 2-2

Kocaelispor 3-2 öne geçti. Dk: 85 gol Dilaver güçlü

Oyuna ikinci yarıda giren Dilaver 85. dakikada ceza sahası dışından sol ayağı ile mükemmel bir şut çekti. Kaleci topa dokunsa da top sağ köşeden ağlarla buluştu.

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KOCAELİSPOR:

12 İsmet Yumakoğulları

3 Abdoulaye Cisse

10 İrfan Başaran

13 Taha Batuhan Yayıkçı

16 Terence Leonard Tisdell

20 Michael Pereira

23 Georges Constant Mandjeck

24 Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmakçı

25 Atilla Turan

26 Mesut Özdemir

27 Dino Ndlovu

YEDEKLER:

22 Doğukan Kaya

2 Semih Karadeniz

4 Cevdet Birbey Özbal

5 Denizalp Özdemir

6 Furkan Gedik

7 İsa Nalbant

8 Yiğit Ali Bayrak

9 Mervan Yusuf Yiğit

11 Benhur Keser

14 İlyaz Kubilay Yılmaz

15 Bahattin Köse

21 Yılmaz Özeren

17 Musa Nizam

18 Mevlüt Çelik

19 Dilaver Güçlü

29 Eren Türkkal

30 Hasan Bekil

ÇAYKUR RİZESPOR:

1 Tarık Çetin

4 Alper Potuk

6 Yasin Pehlivan

9 Aziz Aksoy

11 Erik Sabo

17 Aminu Umar

18 Damjan Dokovic

20 Loic Alex Teliere Hubert Remy

23 Selim Ay

26 Cumale Sertel

28 Rasmus Sebastien Holmen

YEDEKLER:

30 Zafer Görgen

72 Can Ceylan

2 Caner Sevin

3 Musa Eren

5 Muhammet Çelik

8 Mahsun Çapkan

13 Alberk Koç

14 Burak Albayrak

15 Eren Karadağ

16 Dario Melnjak

19 Enes Türüt

21 Güvenç Usta

22 Emir Han Topçu

24 Emir Dilaver

27 Fabricio Santos De Jesus

29 Seyfettin Anıl Yaşar

32 Uğur Can Semizoğlu