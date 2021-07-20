Vadi Besicilik bölgenin birincisi

Her yıl Kocaeli halkının ve çevre illerdeki vatandaşların Kurban Bayramı’nda tercihi haline gelen Cezmi Çiçek’in sahibi olduğu Gölcük’ün Lütfiye köyünde hizmet veren Vadi Besicilik, bu bayram öncesi de yine yok sattı. Vadi Besiciliğin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı olağanüstü, benzerine az rastlanır önlemler, her yıl firmayı tercih edenlere yenilerini de ekledi. Marmara Bölgesi’nin ve Kocaeli’nin en büyük ve hijyenik kesimhanelerinden birine sahip olan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan Cezmi Çiçek’in sahibi olduğu Vadi Besicilik’te çalışan deneyimli personel, korunaklı kıyafetleriyle kesim, yüzme ve parçalama işlemlerini özenle yaptı.

TATİL TERCİHİ SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin uzaması nedeniyle insanların çoğunun tatile gitmeyi tercih ettiklerini belirten Çiçek, “Bu yoıl bayramın birinci günü bin 300 adet büyükbaş kestik. 2.gün de 300 adet keseceğiz. Toplamda sayımız bin 600 oldu. Bu yıl insanların tatilde olması bir de pandemi nedeniyle ailesinden uzak kalanlar memleketlerine gitmesi bu yıl kurban satışlarını düşürdü. Ama yine biz en iyi satışı yaptık. Şuanda Kocaeli’de en çok kurbanın kesildiği ve satıldığı yer burası. İnsanlar memnun. Sadece sıcaklardan dolayı et soyulduktan sonra birer saat eti geciktiriyoruz. Hava çok sıcak olduğu için et kokabilir. Bu nedenle 1 -2 saat gecikmeli teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.