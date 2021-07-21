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21 Tem 2021 - 10:13

Bayramın ikinci günü yola çıkanlar TEM’i kilitledi

İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk havadan görüntülendi.