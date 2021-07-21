Kent Bayramlaşması 3 bayram sonra yeniden bayramlaştı

Pandemi sebebiyle üç bayramdır yapılmayan Kent Bayramlaşması, Kocaeli valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi işbirliğinde bu yıl ilk kez Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Her bayram geleneksel hale gelen ve bu bayram 33.’sü düzenlenen kent bayramlaşmasına Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Metin Eyiyürekli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ümit İlbayı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Yeniden Refah Partisi İl başkanı Mehmet Aras, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, STK başkanları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“3 BAYRAMDIR BİRBİRİMİZDEN UZAK KALDIK”

Bayramlaşma programında ilk söz alan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, “Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. 33. kez gerçekleştirdiğimiz kent konseyi bayramlaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Geleneksek hale getirdiğimiz bayramlaşmamızı maalesef 3 bayramdır gerçekleştirmedik. Bugün burada bu hasreti gidermeye alışıyoruz. Çünkü 3 bayramdır birbirimizden uzak kaldık. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden bir araya geldik. Bayramlar kardeşliğin pekiştiği zamanlardır. Sağlığımız için özveri gösteren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bayramlar neşe ve sevinçtir. Bu bağlamda kentin bütün bileşenlerinin bir araya gelmesi ve birlik beraberlik içinde olmasın çok önemsiyoruz. Acısıyla tatlısıyla birlikte yaşadığımız bu kentte kubbede bir hoş seda bırakmak istiyoruz” dedi.

“İNŞALLAH NİCE BAYRAMLAR GÖRÜRÜZ”

Korkmaz’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Uzunca bir ara vermiştik nihayet bir araya geldik. Online program yapmaktan yüz yüze program yapamaz hale gelmiştik. Bizleri bugüne kavuşturan Allah’a şükürler olsun. STK temsilcileri siyasi parti başkanlarımızı ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi günler göreceğiz inşallah. Maske ve mesafeye dikkat edelim çünkü hala pandemi dönemi bitmedi. Aşımızı olalım. Bayramlaşmaya gelen tüm kardeşlerimizin yakınlarının da bayramını kutluyorum. İnşallah nice bayramlar görürüz” dedi.

“AŞIMIZI MUTLAK OLALIM ÇÜNKÜ VAKA SAYILARI ARTIŞTA”

Büyükakın’ın ardından söz alan Vali Seddar Yavuz, “Bayramlarda birlik olmak çok önemli bir arada olsak da yan yana gelirken dikkatli olmalıyız. Aşımızı mutlak olalım çünkü vaka sayıları artışta. Yeni bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Sizlerden özellikle istirham ediyorum. Bu bayramın tüm dünyadaki kan ve gözyaşına son vermesini Allah’tan niyaz ediyorum. Birlik beraberlik ve yardımlaşmanın en üst notaya çıktığı dönemde valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu vesile ile kent konseyi başkanımıza yönetimine büyükşehir belediye başkanımıza kıymetli vekillerimize siz değerli dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi. Konuşmaların ardından kent protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.