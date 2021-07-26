- 26 Tem 2021 - 15:44 G: 26 Tem 2021 - 18:20

Kocaelispor - İstanbulspor

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Bolu'daki ilk hazırlık maçında 1.lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor...

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Bolu'daki ilk hazırlık maçında 1.lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'un maçını 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı...

Dk.27: Kocaelispor, Bahattin Köse'nin golüyle 1-0 öne geçti...

Benhur'un pasında kaleci Alperen ile karşı karşıya kalan Bahattin, Alperen'den önce topu kurtardı ve boş kaleye göndermesini bildi.

ilk yarı skoru: KOCAELİSPOR :1-İSTANBULSPOR: 0

İkinci yarı başladı...

Maç bitti

26 Tem 2021 - 15:44 - Spor

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