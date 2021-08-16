Kocaelispor - Ümraniyespor (Canlı anlatım)

Kocaelispor, 11 sene sonra yeni yükseldiği TFF 1. Lig'deki ilk maçına çıktı.
Maç başladı...
Dk. 0-5
Sağ kanattan yapılan ortada Del Valle kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi.
Dk.32 Atilla 35 metreden serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, direkten döndü
Aynı dakikanın bitimine yakın Atilla yine 25 metreden şutladı, çok az farkla avuta çıktı.
İrfan 39.dakikada 20 metreden şutladı, kaleci son anda kornere çeldi.
Dk.39 Pereira kaleyi yokladı, sağdan avuta attı.
Dk.42 Ümraniyeli Yusuf 20 metreden çok kötü vurdu, önü bomboştu, avuta attı.
2. yarı başladı...
Kocaelispor 46 ve 47'de art arda iki korner kullandı, sonuç gelmedi....
dk.59 Ercan... 0-2
59. dakikada Ümraniyespor skoru 2-0’a getirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içine düşen top Ercan’ın topuk vuruşu sonrası filelerle buluştu.
69. dakikada Ümraniyespor duran toptan bir gol daha buldu. Oğuz Gürbulak kaleye orta şut karışımı bir şut gönderdi. Korcan bu topa uzanamadı ve top ağlarla buluştu.
0-3
Mrsayeviç ve Atilla kırmızı kart gördü... dk.80...
MAÇ BİTTİ
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KOCAELİSPOR: 1. KORCAN ÇELİKAY, 3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK, 6. MEHMET TAŞ, 8. YILMAZ ÖZEREN, 9. DINO NDLOVU, 10. İRFAN BAŞARAN, 12. ATİLA TURAN, 13. ABDOULAYE CISSE, 20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
29. MICHAEL PEREIRA, 61. TERRENCE LEONARD TISDELL
Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. MEVLÜT ÇELİK, 7. MUSA NİZAM, 14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ, 19. İSA NALBANT, 89. YİĞİTALİ BAYRAK, 99. BAHATTİN KÖSE
Teknik Sorumlu: MUSTAFA REŞİT AKÇAY
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYE: 35. BURAK ÖĞÜR, 2. AVDIJA VRSAJEVIC, 5. ALİM ÖZTÜRK, 44. TOMISLAV GLUMAC, 55. ERCAN COŞKUN, 20. OĞUZ GÜRBULAK, 39. ANTONIO MRSIC, 40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN, 11. ONUR AYIK, 10. YACINE BAMMOU, 28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
Yedekler: 13. ORKUN ÖZDEMİR, 17. EMRE NEFİZ, 33. YİĞİTHAN GÜVELİ, 4. MUSTAFA ESER, 15. MUSTAFA CAN KARAGÖZ, 6. YUNUS EMRE MERTOĞLU, 7. IDRISSA CAMARA, 99. FUAT BAVUK, 8. SERKAN GÖKSU, 9. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE
Teknik Sorumlu: RECEP UÇAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.