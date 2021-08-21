- 21 Ağu 2021 - 15:07 G: 21 Ağu 2021 - 15:10

Yasağı kaldırtan Darıca’da imzalar nihayet TAMAM

3. Lig’de ilimizi Belediye Derincespor ile birlikte temsil eden Darıca Gençlerbirliği imzaları attırdı ARİF GÜLEN’DEN BAŞARI DİLEĞİ2020-2021 sezonunda...

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3. Lig’de ilimizi Belediye Derincespor ile birlikte temsil eden Darıca Gençlerbirliği imzaları attırdı

ARİF GÜLEN’DEN BAŞARI DİLEĞİ

2020-2021 sezonunda transfer yasağı bulunan ve sezonu transfer yapmadan tamamlayan temsilcimiz bu sezon transfer yasağını kaldırarak kadrosuna yeni futbolcular dâhil etti. İlk olarak iç transferini tamamlayan Darıca Gençlerbirliği dış transferde atağa kalkarak bir çok önemli ismi ve genç yeteneği renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Başkan Arif Gülen futbolculara başarı dilerken altyapıdan da genç yetenekleri profesyonel yapacaklarını belirtti.

İÇ TRANSFER:

Ali Alper Doğan                                (Kaleci)

Ahmet Özer                                       (Orta Saha)

Fahrettin Bıyıklı                                (Stoper)

DIŞ TRANSFER :

Tolga Tekin (Sol Bek)                     Bayburt Özel İdare

Fatih Şerifoğlu (Forvet)                 İçel İdman Yurdu

Alpagut Özeren (Forvet)              Beşiktaş

Berker Tonga (Sol Açık)                 Osmancık Belediye

Emre Nasuh (Orta Saha)               Fenerbahçe

Güray Fırat (Stoper)                       Artvin Hopa

Ender Alkan (Stoper)                     Sarıyer

Furkan Safi (Sağ Kanat)                 Çankaya FK

Sefa Tunç (Orta Saha)                    Gölcükspor

Serhat Uğur (Orta Saha)               Alt yapı

21 Ağu 2021 - 15:07 - Spor

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