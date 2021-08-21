Yasağı kaldırtan Darıca’da imzalar nihayet TAMAM

3. Lig’de ilimizi Belediye Derincespor ile birlikte temsil eden Darıca Gençlerbirliği imzaları attırdı
ARİF GÜLEN’DEN BAŞARI DİLEĞİ
2020-2021 sezonunda transfer yasağı bulunan ve sezonu transfer yapmadan tamamlayan temsilcimiz bu sezon transfer yasağını kaldırarak kadrosuna yeni futbolcular dâhil etti. İlk olarak iç transferini tamamlayan Darıca Gençlerbirliği dış transferde atağa kalkarak bir çok önemli ismi ve genç yeteneği renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Başkan Arif Gülen futbolculara başarı dilerken altyapıdan da genç yetenekleri profesyonel yapacaklarını belirtti.
İÇ TRANSFER:
Ali Alper Doğan (Kaleci)
Ahmet Özer (Orta Saha)
Fahrettin Bıyıklı (Stoper)
DIŞ TRANSFER :
Tolga Tekin (Sol Bek) Bayburt Özel İdare
Fatih Şerifoğlu (Forvet) İçel İdman Yurdu
Alpagut Özeren (Forvet) Beşiktaş
Berker Tonga (Sol Açık) Osmancık Belediye
Emre Nasuh (Orta Saha) Fenerbahçe
Güray Fırat (Stoper) Artvin Hopa
Ender Alkan (Stoper) Sarıyer
Furkan Safi (Sağ Kanat) Çankaya FK
Sefa Tunç (Orta Saha) Gölcükspor
Serhat Uğur (Orta Saha) Alt yapı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.