MHP İzmit’te Kemal Okur dönemi! ”İzmit Belediyesini almaya gideceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’ün istifasının sonrası MHP Genel Merkezi tarafından İzmit İlçe Başkanlığına atanan Kemal Okur ve yönetimi bugün yaptıkları tören ile göreve başladı. Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile MHP İl Başkanı Av. Yunus Emre Kurt’un da katılımıyla partililerle Merkez Bankasında bir araya gelerek Yürüyüş Yolu üzerinden ilçe binasına kadar mehteran ekibiyle yürüdü. Okur, protokol konuşmalarının ardından dua ve tekbirlerle ilçe binasına girdi.

İZMİT BELEDİYESİ'Nİ ALACAĞIZ

Merkez Bankası önünde toplanan partililer Yürüyüş Yolu üzerinden yürüyerek MHP İzmit İlçe binasında bir araya geldi. Burada yapılan kurban kesiminin ardından MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur yöneticiler tekbirler eşliğinde ilçe binasına girdi. Programda konuşan MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, “Bu kutlu sancağı bizlere tertemiz teslim eden yönetici kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün teslim almış olduğumuz bu şerefli sancağı hakkı ile zamanı geldiğinde bizlerinde tertemiz bir şekilde teslim edeceğimizden kimsenin şüphesi olamasın. Ayrımız gayrımız yoktur. Bir ve diri olacağız. Bugün mehteran ekibimizle buraya geldiğimiz gibi İzmit Belediyesine de gidip emanetimizi geri alacağız. Dokunmadığımız, konuşmadığımız kimse olamayacak” dedi.

İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Okur’un ardından konuşan MHP Kocaeli İl Başkanı Av.Yunus Emre Kurt, “Sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayız. Kocaeli’de artık küslük dönemi bitmiştir. Artık kucaklaşma vaktidir. Çeşitli sebeplerden partimizden uzak kalan kardeşlerimiz için artık bahane yoktur. Liderimizin çağrısında dediği gibi ruhu burada olup da fiziki olarak başka partide olan arkadaşlarımızı küslük olmadan partimize davet ediyorum. 2024 yerel seçimlerinde İzmit’i Cumhur İttifakına kazandırana kadar sıkılmadık el bırakmayacağız. İzmit’in evladı Kemal Okur’un yolu açık olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz bu işi başaracağız; yeter ki sizler bizim yanımızda olun. Atanma ile gelmemizin nedenini bizler biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ARTIK KÜSKÜNLÜK YOK

Programda son olarak konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise “Artık Kocaeli’de yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye’nin güçlü bir MHP’ye ihtiyacı var. MHP Kocaeli artık küskünlük, dargınlık yoktur. Kapılar herkese açıktır. Herkes kendini bir yönetici olarak görsün. Bu program bittiği andan itibaren çalışmalar başlayacaktır. Türkiye’nin bize ihtiyacı var. Bu kadar fedakarlık yapan bir hareket dünyada yok. Hepimizin birbiriyle gurur duymalıdır. Ufak tefek eksikliklerimiz olabilir. Bunları da görmemeliyiz.” dedi.