MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Canlı anlatım)

1.Lig'de ikinci hafta, ilk deplasmanına çıkacak olan Kocaelispor, 19.15'te başlayacak ve Eryaman Stadı'nda oynanacak maçta Ankaragücü ekibine konuk oldu. Her zamanki gibi bu maçı da, bu sayfadan canlı anlatımla anında takip edebileceksiniz.

Maç başladı

Dk 8: MKE Ankaragücü korner kullandı.

Dk 9: MKE Ankaragücü'nün korneri sonrası kontra atağa çıkan Kocaelispor'da kaleci tehlikeyi fark etti ve MKE Ankaragücü serbest vuruş kazandı.

Dk 11: MKE Ankaragücü bir korner daha kullandı.

Dk 11: Tehlikeli gerçekleşen atakta topu auta attı.

Dk 12: Kocaelispor Korcan Çelikay ile serbest vuruş kullandı.

Dk 13: Kocaelispor'un Benhur ile gerçekleşen tehlikeli atağı sonuç vermedi.

Dk 38: Dakikada sağdan gelişen atakta sağdan gelen cisse, penaltı noktasına kesti. Benhur birde vurmayınca, yüzde yüz golü defansa nişanladı...

Dk.39: Kubilay sağdan girdi, sağ kale direğinin dibine indi, sıfırdan vurdu, kaleci çıkardı...

İlk yarı bitti: 0-0

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk 47: Yılmaz, Kubilay'dan aldığı pasla sert vurdu, ancak kaleyi tuturamadı.

Dk 55: Kocaelispor Benhur ile yine son derece müsait bir pozisyonda yüzde yüz golü kaçırdık. Yılmaz'ın nefis ara pasıyla hareketlenen Benhur, kaleciyle karşı karşıya yerden Akın'ın ellerine nişanladı ve yüzde yüz golü kaçırdı.

Dk 60: Soldan Pinto ortaladı, Musa Nizam son anda kafayla kornere çeldi, yüzde yüzlük bir poziyondu.

Dk 68: Erdem soldan serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, Korcan uzanamadı, top üst direkten dışarı çıktı...

Dk 84: Bahattin 30 metreden şutladı, üstten avuta...

Maç bitti...

İLK 11'LER

Kocaelispor:

Korcan Çelikay

Dıogo Aleksıs

Özçakmak

Mehmet Taş

Musa Nizam

Yılmaz Özeren

İlyas Kubilay Yavuz

Georges Constant Mandjeck

Mıchael Pereıra

Benhur Keser

Bahattin Köse

Mke Ankaragücü:

Akın Alkan

Mehmet Murat Uçar

Yusuf Abdioğlu

Hasan Hüseyin Acar

Danıel Lukasık

Erdem Özgenç

Eren Derdiyok

İshak Çakmak

Yasin Güreler

Cem Ekinci

Sinan Osmanoğlu