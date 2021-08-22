MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Canlı anlatım)

1.Lig'de ikinci hafta, ilk deplasmanına çıkacak olan Kocaelispor, 19.15'te başlayacak ve Eryaman Stadı'nda oynanacak maçta Ankaragücü ekibine konuk oldu. Her zamanki gibi bu maçı da, bu sayfadan canlı anlatımla anında takip edebileceksiniz.
Maç başladı
Dk 8: MKE Ankaragücü korner kullandı.
Dk 9: MKE Ankaragücü'nün korneri sonrası kontra atağa çıkan Kocaelispor'da kaleci tehlikeyi fark etti ve MKE Ankaragücü serbest vuruş kazandı.
Dk 11: MKE Ankaragücü bir korner daha kullandı.
Dk 11: Tehlikeli gerçekleşen atakta topu auta attı.
Dk 12: Kocaelispor Korcan Çelikay ile serbest vuruş kullandı.
Dk 13: Kocaelispor'un Benhur ile gerçekleşen tehlikeli atağı sonuç vermedi.
Dk 38: Dakikada sağdan gelişen atakta sağdan gelen cisse, penaltı noktasına kesti. Benhur birde vurmayınca, yüzde yüz golü defansa nişanladı...
Dk.39: Kubilay sağdan girdi, sağ kale direğinin dibine indi, sıfırdan vurdu, kaleci çıkardı...
İlk yarı bitti: 0-0
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Dk 47: Yılmaz, Kubilay'dan aldığı pasla sert vurdu, ancak kaleyi tuturamadı.
Dk 55: Kocaelispor Benhur ile yine son derece müsait bir pozisyonda yüzde yüz golü kaçırdık. Yılmaz'ın nefis ara pasıyla hareketlenen Benhur, kaleciyle karşı karşıya yerden Akın'ın ellerine nişanladı ve yüzde yüz golü kaçırdı.
Dk 60: Soldan Pinto ortaladı, Musa Nizam son anda kafayla kornere çeldi, yüzde yüzlük bir poziyondu.
Dk 68: Erdem soldan serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, Korcan uzanamadı, top üst direkten dışarı çıktı...
Dk 84: Bahattin 30 metreden şutladı, üstten avuta...
Maç bitti...
İLK 11'LER
Kocaelispor:
Korcan Çelikay
Dıogo Aleksıs
Özçakmak
Mehmet Taş
Musa Nizam
Yılmaz Özeren
İlyas Kubilay Yavuz
Georges Constant Mandjeck
Mıchael Pereıra
Benhur Keser
Bahattin Köse
Mke Ankaragücü:
Akın Alkan
Mehmet Murat Uçar
Yusuf Abdioğlu
Hasan Hüseyin Acar
Danıel Lukasık
Erdem Özgenç
Eren Derdiyok
İshak Çakmak
Yasin Güreler
Cem Ekinci
Sinan Osmanoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.