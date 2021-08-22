0’a 0 elde var 1!

Kocaelispor, TFF 1. Lig’in 2. hafta maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Benhur ile iki mutlak gol kaçıran yeşil siyahlılar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve bu sezonki ilk puanını Ankara deplasmanında elde etti.

İLK YARIDA İYİ OYUN VARDI, GOL YOKTU

Aatif, Ariyibi, Owusu, Geraldo gibi futbolcularından yoksun sahaya çıkan Ankaragücü karşısında Kocaelispor ilk yarıda oyunu domine eden taraftı. Top hakimiyetinin yeşil siyahlılarda olduğu maçın ilk 45 dakikasında Kocaelispor kalesinde pozisyon vermezken, Benhur ile 38. dakikada çok net bir gol kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan futbolcunun şutunda savunmadan seken topu direğin hemen üzerinden kornere çıktı. İlyas, Benhur ve Yılmaz ile uzaktan kaleyi yoklayan yeşil siyahlılar gol bulamadı ve devre 0-0 sona erdi.

BENHUR KAÇIRDI

Kocaelispor ikinci yarıda, ilk yarıdaki gibi bir görüntü vermese de rakibini kalesine fazla sokmadı. Tipik bir deplasman takımı gibi oynayan Kocaelispor 55. dakikada Benhur ile inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Kaleci Akın’ı karşısında gören Benhur’un plase vuruşunda top kalenin sol direğinin dibinden dışarıya çıktı. Kocaelispor için ikinci yarıdaki hamleler de neticeyi değiştirmedi ve yeşil siyahlılar birçok önemli eksiği bulunan Ankaragücü karşısında sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılarak sezonun ilk puanını ikinci haftada elde etti.

CUMARTESİ SAMSUN GELİYOR

Ankaragücü taraftarı oynanan oyunu protesto ederken Teknik Direktör Mustafa Dalcı’yı ve yönetimi maç boyunca istifaya etti. Rakibinin kriz yaşadığı anlarda ofans oyuncularının verimli olamadığı Kocaelispor kazanabileceği maçı avucunun içinden kaçırdı. Yeşil siyahlı ekibimiz önümüzdeki Cumartesi Samsunspor ile Kocaeli Stadı’nda zorlu bir maça çıkacak.