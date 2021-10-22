PTT’nin hediyesini alan kadın: “Atatürk varsa tamam”

23 Ekim 1840 yılında kurulan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş’nin 181’inci yıl dönümü nedeniyle bugün İzmit İstiklal Caddesi’nde bulunan PTT İzmit Merkez’de sürpriz düzenlendi. 65 yaşındaki Şükriye Çelik isimli vatandaş, 181 numarasını alarak faturalarını ödemek için gişeye gitti. Gişeye gittiği sırada çalışanlar ve yöneticiler birden alkışlamaya başlayınca Çelik hem şaşırdı hem de mutlu oldu.
“ATATÜRK VARSA TAMAM”
Kocaeli PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya tarafından verilen hediye hakkında Kaya, “Milli Mücadelemizin 100’uncu yılına özel yapılmış bir pul ve zarflardan oluşan çok değerli, çok özel bir albüm. Samsun’a çıkıştan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar devam eden süreci pullarla ve zarflarla anlatan bir albüm. Çok değerli, çok özel ve sayılı üretilmiş, koleksiyon değeri olan bir albüm” dedi. Şükriye Çelik ise, “Atatürk varsa tamam. Ben açık açık konuşuyorum; oğlum da diyor ki ‘bir gün atacaklar seni içeriye.’ Ben bunu torunuma saklayacağım. Çok teşekkür ederim; en güzel hediye bu benim için” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek Türk - anlamlı konuşmuş ATATÜRK düşmanlarının yürekleri sızlasın.
41izmit - Teyzem çok haklı.
İzmi̇tli̇ - İŞTE BÖYLE BİR ŞEY ATATÜRK SEVGİSİ.ATANIN EVLATLARI BİRİLERİ GİBİ KAMU MALINA ÇÖKMEYİ BIRAK,ONUN HATIRASI ONU HATIRLATACAK BİR ŞEY YOKSA VERİLEN HEDİYEYİ BİLE ALMAZ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.