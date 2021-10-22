PTT’nin hediyesini alan kadın: “Atatürk varsa tamam”

23 Ekim 1840 yılında kurulan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş’nin 181’inci yıl dönümü nedeniyle bugün İzmit İstiklal Caddesi’nde bulunan PTT İzmit Merkez’de sürpriz düzenlendi. 65 yaşındaki Şükriye Çelik isimli vatandaş, 181 numarasını alarak faturalarını ödemek için gişeye gitti. Gişeye gittiği sırada çalışanlar ve yöneticiler birden alkışlamaya başlayınca Çelik hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

“ATATÜRK VARSA TAMAM”

Kocaeli PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya tarafından verilen hediye hakkında Kaya, “Milli Mücadelemizin 100’uncu yılına özel yapılmış bir pul ve zarflardan oluşan çok değerli, çok özel bir albüm. Samsun’a çıkıştan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar devam eden süreci pullarla ve zarflarla anlatan bir albüm. Çok değerli, çok özel ve sayılı üretilmiş, koleksiyon değeri olan bir albüm” dedi. Şükriye Çelik ise, “Atatürk varsa tamam. Ben açık açık konuşuyorum; oğlum da diyor ki ‘bir gün atacaklar seni içeriye.’ Ben bunu torunuma saklayacağım. Çok teşekkür ederim; en güzel hediye bu benim için” şeklinde konuştu.