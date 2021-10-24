Kocaelispor - Gençlerbirliği

1.Lig'de 10.hafta kapanış maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği Kocaelispor Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
Maç başladı
dk.10 Benhur ile verkaç yaptı, Dino gelişine sert vurdu, golü attı: 1-0
dk.46 Dino ceza alanına girdi resmen biçildi, hakem devam dedi.
Saha karıştı
İlk yarı sona erdi
İkinci yarı başladı
dk.72 Gökhan Gül, arka direkten dönen topta yakın mesafeden kafayı vurdu... savunma seyretti, Korcan engelleyemedi: 1-1.
dk.80 Kocaelisporlu Benhur'un atağında yine savunma çıkardı.
dk.81 kontra atakta Sallalich'in baskısında Korcan karşı koydu.
Son 10 dakikaya girilirken olunun temposu yükseldi.
dk.82 soldan gelişen atakta Kubilay altı pasa kesti, son anda kaleci yatarak yüzde yüzlük golü önledi.
dk.88 Sallalich uzaktan şutladı, Diogo'pa carpan top Korcan'I şaşırttı, kornere çıktı. Kornerden gelen topta Korcan boşa çıktı, top üstten avuta gitti...
dk.89 +1... 1-2...
dk.90+1 Dmytro 25 metreden çok sert vurdu, yerden kayan top Korcan'ı yanılttı ve Gençlerbirliği öne geçti.
dk.90+4 İlyas Kubilay soldan sert vurdu, top direği yaladı dışarı çıktı.
dk.90 +6 Diogo çift sarıdan kırmızıyı gördü.
MAÇ BİTTİ
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KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
8. YILMAZ ÖZEREN
9. DINO NDLOVU
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
29. MICHAEL PEREIRA
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
19. İSA NALBANT
27. SEMİH KARADENİZ
52. DENİZALP ÖZDEMİR
66. MEVLÜT ERDİNÇ
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
GENÇLERBİRLİĞİ
44. ÜBEYD ADIYAMAN
4. ARDA KIZILDAĞ
5. MERT KULA
9. BLESSING CHIBUIKE ELEKE
15. AKSEL AKTAŞ
17. BARIŞ ALICI
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
21. OLEKSANDR BIELIAIEV
27. ÖMÜRCAN ARTAN
39. KEREM CAN AKYÜZ
8. AARON TSHIBOLA
Yedekler
1. RAMAZAN KÖSE
3. MUSA ŞAHİNDERE
7. SINTAYEHU SALLALICH
22. FURKAN ŞEKER
14. METEHAN MERT
18. GÖKHAN GÜL
61. İLKER KARAKAŞ
26. SAMİ GÖKHAN ALTIPARMAK
33. MUHAMMED BAYIR
Teknik Sorumlu
METİN DİYADİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.