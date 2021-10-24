Cesaretsizliğin bedeli! “1-2”

Kocaelispor sezonun dokuzuncu maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Dino’nun golü ile öne geçen yeşil siyahlılar, Lua Lua ve Sandro Lima’dan yoksun rakibi karşısında cesaretsizliğin bedelini ağır ödedi. İki basit gole engel olamayan Kocaelispor maçı 2-1 kaybetti ve galibiyet serisi sona erdi. Hafta içindeki kupa maçında kırmızı kart gören Diogo ile dördüncü sarı kartını gören Atila forma giyemeyecek.

GEÇEN HAFTADAN 2 DEĞİŞİKLİK

Kocaeli Stadı’ndaki maçta Kocaelispor geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Keçiörengücü maçından 2 değişiklikle Gençlerbirliği karşısına çıktı. Başkent’te cezalı olduğu için forma giyemeyen Yılmaz 11 rotasyonundaki yerini aldı. Keçiörengücü maçında 11’de sahaya çıkan Omolo’nun yerine ise aynı maçtaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Mehmet Taş 11’de yer aldı. Kadroda başka değişiklik olmadı.

DINO 7. GOLÜNE İMZA ATTI

5. dakikada Cisse’nin ortasında Dino kafa vuruşu ile topu ağlar gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesi gol değeri kazanmadı. 2 dakika sonra Benhur’un pasında Pereira kaleyi yokladı, savunmadan dönen top sonrası Kocaelispor penaltı bekledi ancak beklenen karar çıkmadı. 9. dakikada ise yeşil siyahlıların golü Dino ile geldi. Savunma arkasına sarkan Benhur ceza sahasına hareketlenen Dino’ya pas verdi. Dino sol ayağının içi ile topu sol köşeden ağlara göndererek ligdeki yedinci golüne imza attı. (1-0)

25’TEN SONRA DURDUK

12’de yeşil siyahlılar ikinci gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda kaleci Übeyd’i karşısında gören Benhur, Dino’ya gol attırmak istedi ancak konuk ekibin savunması araya girdi. 22’de Atila’nın ortasında Yılmaz topa kafa ile vurdu, kaleci Übeyd soluna uzandı ve topu son anda kornere tokatladı. 24’te Gençlerbirliği’nin ilk tehlikeli atağı gelişti. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Bieliaiev, Korcan’ın karşısında gördü. Bu futbolcunun son vuruşunu Diogo kayarak önledi.

İLK YARI SONU HARARETLİYDİ

Maçın uzatma anları oldukça hararetli geçti. Gençlerbirliği’nde Barış yerde kaldı. Devam eden pozisyonda Dino ceza sahası içinde net bir şekilde düşürüldü, penaltı kararı çıkmadı. İki sakatlığın olduğu anlarda Benhur topu dışarıya gönderdi. Hakem Oğuzhan Aksu’nun dağıldığı anlarda saha içi karıştı. Atila ve Barış Alıcı’ya sarı kart çıktı ve devre 1-0 sona erdi.

GÖKHAN BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarının 17 maçın 62. dakikasında Oleksandr Bieliaiev’in şutunda Korcan’ın avuçlarından seken top üst direğe çarptı ve kornere çıktı. 71’de beraberlik golü geldi. Sağdan yapılan ortada oyuna sonradan giren Gökhan’ın vuruşunda top sağdan filelerle buluştu. 78’de Benhur kaleci Übeyd’i karşısında gördü. Ancak Benhur’un açısı dar olunca pas verdi, rakip savunma topu uzaklaştırdı.

KORCAN TUTAMADI, ŞOK YAŞADIK

87’de Gençlerbirliği’nde Sallalich’in şutunda savunmadan seken top kornere çıktı. Kullanılan kornerde yapılan kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarıya çıktı. 90+1. dakikada Grechyshkin’in şutunda Korcan üzerine gelen topu tutamadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 90+4’te ise İlyas Kubilay mutlak bir gol kaçırdı. Bu futbolcunun şutu soldan az farkla dışarıya çıktı.

DIOGO VE ATİLA DENİZLİ MAÇINDA YOK

90+6’da ise Diogo rakibine yaptığı gereksiz faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç içinde sarı kart gören Atila da cezalı duruma düştü. Hakeme ciddi temasta bulunan Sallalich da Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü. Diogo ve Atila hafta içindeki Bayburt ile oynanacak olan kupa maçında sahadaki yerini alacak, hafta sonu Denizli lig maçında oynayamacak.

HAFTA İÇİ KUPA MESAİSİ

Böylece Kocaelispor’da üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yenen iki basit golün ve daha da önemlisi çekingen futbolun ardından sona erdi. Karşılaşma sonunda taraftarlar Korcan’ı tribünlere çağırdı ve kaleciye destek verdi. 16 puanla 6. sırada kalan Kocaelispor çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında 2. Lig takımlarından Bayburt İl Özel İdare ile İzmit’te karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL