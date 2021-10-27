Kocaman, mutluluklara ortak oldu  

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçedeki cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmayarak, en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

UĞUR İLE PINAR EVET DEDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Uğur Akbulut ile Pınar Çiğdem çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

SÜMEYYE İLE MUHAMMED MURATLARINA ERDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın kızı Sümeyye Sarı ile Muhammed Çakır’ın düğün cemiyetine katıldı. Başkan Kocaman, genç çifti tebrik etti.

RECEP İLE MERVE ÇOK MUTLU

Başkan Mustafa Kocaman, Recep Yıldız ile Merve Civan çiftinin nikahını kıydı. Kocaman, genç çiftin hediyesini verdi.

SEMİH İLE GÜL EVET DEDİ

Semih Atasoy ile Gül Yiğit çifti düğün töreniyle evlendi. Genç çifti tebrik eden Başkan Mustafa Kocaman hediyesini verdi.

MUSTAFA İLE CANSU EVLENDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Mustafa Cah ile Cansu Günenç çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Kocaman, genç çifti tebrik etti. .

HAMİYET İLE ENES ÇOK MUTLU

Hamiyet Öz ile Enes Tokdemir çifti evlendi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ÇAKIR İLE HAMZA EVET DEDİ

Çakır Nur ile Hamza Kütük çiftinin nikahını Başkan Mustafa Kocaman kıydı. Kocaman, genç çifti tebrik etti.

EMİRHAN İLE BETÜL EVLENDİ

Emirhan Akgün ile Betül Fidan çiftinin nikahını Başkan Mustafa Kocaman kıydı. Kocaman, genç çifte hediyesini verdi.

NAZİM İLE NÜRSENA EVET DEDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Nazim Ayaz ile Nürsena Kürkan çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Kocaman, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

AYKUT İLE ZEYNEP DÜNYA EVİNE GİRDİ

Aykut Çağlayan ile Zeynep Betül Kocalar çifti evliler kervanına katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman, hediyesini verdi.

BEDİRHAN İLE ZEHRA ÇOK MUTLU

Bedirhan Ceylan ile Zehra Kızılkaya çifti düğün cemiyeti ile evlendi. Başkan Mustafa Kocaman, genç çifti tebrik etti.

CENGİZ İLE İKRA DÜĞÜN YAPTI

Başkan Mustafa Kocaman, Cengiz Perik ile İkra İnan çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Kocaman, genç çifte mutluluklar diledi.

OĞUZHAN İLE MELİKE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Oğuzhan Birgin ile Melike Tanta çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

İBRAHİM İLE SONGÜL EVET DEDİ

İbrahim Budak ile Songül Çolak çiftinin düğün cemiyeti ile evlendi. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.