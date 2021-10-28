Kocaeli ile Van arasında sıcacık dostluk eli

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında ülkemizin farklı şehirlerinde iller arası karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu proje ile gençlerimizin bu ziyaretler sayesinde kardeşlik ruhunu, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi, etkileşim yoluyla öğrenmesi ve geliştirilmesi ile beraber gönüllülük bilincinin de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu proje ile 18 yaşını doldurmamış daha önce seyahat imkanı bulamamış gençler Kocaeli’de en iyi şekilde ağırlandı.
VANLI GENÇLER KOCAELİ'YE GELDİ
Van’dan gelen 45 kişilik misafirlerimizi ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk Sekapark Otel’de karşıladı. Gençler ilk gün fuar alanında bulunan lunaparkta doyasıya eğlenerek vakit geçirdiler. İkinci güne Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ile bir araya gelerek başlayan gençler. İzmit Bilim Müzesi ve Seka Kağıt Müzesi ziyaretlerinin ardından Bilişim Vadisi gezisi ile son teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.