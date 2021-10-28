İzmit Belediyespor, Kocaelispor’a 7 futbolcusunu verdi

İzmit Belediyespor altyapısında yetişen 7 genç yetenek Kocaelispor altyapısına kazandırıldı.

ARTIK ONLAR KOCAELİSPORLU

İzmit Belediyespor’un alt yapısından yetişe 7 futbolcu resmen Kocaelisporlu oldu. Kerem Yıldırım, Yiğit Ensar, Ahmet Hakan İlerde, Arda Kılıç, Ahmet Uzeyfe Yılmaz, Kadir Sevencan ve Talha Polat bundan sonra yeşil siyahlı kulübün başarısı için mücadele edecek. İzmit Belediyespor Kulüp Binası’nda gerçekleştirilen program organize edildi.

AİLELER DE YER ALDI

İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Zeki Kaya, Kocaelispor Altyapı Koordinatörü Ramiz Soydaş, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyespor Futbol Şube Sorumluları Turgay Köse, Cihan Işıklı, İzmit Belediyespor Altyapı Antrenörleri Cafer Çelikyılmaz, Bülent Topal, İzmit Belediyespor’dan Kocaelispor altyapısına geçen sporcular ve aileleri katıldı.