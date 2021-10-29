Cumhuriyet 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla yurdun dört bir yanında kutlanıyor. 98 yıl önce 29 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet ilan edilmesinin ardından her yıl coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği önünde geçit töreni yapıldı. Kutlama programı çerçevesinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonunda kent protokolünün tebriklerini kabul etti.

HALKI SELAMLADILAR

Tebrik kabul töreni sonrası Valilik A kapısı önünde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın askeri araçla vatandaşları selamladı. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Takımların da gösterileriyle törene coşku takttı. Düzenlenen yarışmalarda derece eden öğrenciler ödüllerinin verilmesinin ardından ise geçiş töreni yapıldı.

KENT PROTOKOLÜ TAM KADRO

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un ev sahipliği coşkuyla gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“REJİMLER DEĞİŞMİŞ SINIRLAR ZORLANMIŞTIR”

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Milletimizin tarihte benzeri görülmemiş biz azimle kurmuş olduğu Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Dünya’da gerçekleşen sanayi devrimi siyasi, sosyal ve askeri sonuçlar doğurmuştur. Rejimler değişmiş, sınırlar zorlanmıştır. Bu değişim Osmanlı Devleti’nin sonunu hazırlamıştır.

“BAYRAK ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ”

Belleğimizden asla silinmeyecek işgale karşı büyük bir direniş başlamıştır. Milletimizin büyük gücüyle işgalden kurtulduk. Son dönemde ülkemizin güçlenmesini kabullenemeyen dış güçler, FETÖ, PKK gibi terör örgütlerini kullanmaktadır. Sevdası Türkiye olan herkes bayrağımız etrafında kenetlenmelidir. Dünya üzerinde adı cumhuriyet olan çok sayıda totaliter rejimler var. Yönetim biçimleri, amaç olmayıp olsa olsa araçtırlar. İnsanlığın bulabildiği en iyi yönetim biçimi demokrasidir. Bizde bu anlamda çok önemli mesafeler almış durumdayız.

“KENDİNİZE GÜVENİN”

İslam medeniyetinin lideri bizleriz. İslam dünyasında tek rakibimiz kendimiziz. Daha büyük işler başarmışsanız, yarın daha büyük başarılar sizleri beklemektedir. İhtiyaç duyduğumuz çok çalışma ve medeniyetimize sahip çıkmaktır. Bu asır bizim asrımızdır. Sizlere güveniyoruz. Biz bu kadarını başardık. İnanıyorum ki sizler bu bayrağı daha da yukarı çıkaracaksınız. Biz her yere sevgi götürmenin derdindeyiz. Biz olmadan dünya tarihi yazılamaz. Kendinize güvenin. Bugün güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Biz bu büyüklüğü öldürmek için değil, yaşatmak için kullanacağız” ifadelerini kullandı.