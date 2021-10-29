Cumhuriyet coşkusuna binlerce insan katıldı

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü nedeniyle bugün Kocaeli Valiliği tarafından fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Vali Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapanca, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“BAYRAĞIMIZI İNDİREMEYECEKSİNİZ”

İzmit Anıtpark’ta başlayan yürüyüş, İnönü Caddesi’nden devam ederek Vali Konağı önünde son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından Vali Konağı önünde açıklama yapan Vali Yavuz, “Bugün cumhuriyetimizin 98’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün Kocaeli bir kez daha bağımsızlığına, bayrağına, şerefine, namusuna sahip çıkacağını gösterdi. Biz bin yıldır hak ve hukuku haykırdık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bilimle, teknolojiyle buluşmasını hazmedemediniz ama bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürkler çıkarttı. Siz bizi yenemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Biz tek yüreğiz, tek milletiz. İnanıyorum ki bu cumhuriyet coşkusu, bu bağımsızlık coşkusu sadece sınırlarımızla sınırlı kalmayacak. Geçmişte olduğu gibi mazlumlara da örnek olacak. Sömüremeyeceksiniz, katledemeyeceksiniz” dedi.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK EMEK VERECEĞİZ”

Yavuz, sözlerinin devamında, “Biliyoruz ki biz geliyoruz. Geldiğimizde daha güçlü geleceğiz. Bu karışımı gösteren kardeşlerimize şükran borçluyuz. Kurtuluş savaşımızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi 98 yıldır bu ülkenin, bu devletin düşmanları için çalışan devlet büyüklerimizi, bilim insanlarımızı kısaca milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Çok çalışacağız, çok emek vereceğiz. Bir kez daha cumhuriyet bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” ifadelerinde bulundu. Konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu.