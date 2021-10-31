Denizlispor- Kocaelispor

1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, Denizli'de sahaya çıktı.

Maç başladı

Dk. Mandjeck 20 metreden şutladı, soldan avuta gönderdi.

Dk.5 Dino mükemmel vurdu, çataldan avladı: 0-1

Dk.9 Benhur topla buluştuğu anda şaşırttı, kale yerine dışarıya çıktı.

Dk. 11 Benhur soldan ceza alanına girdi, Benhur kötü vurdu bir gol daha kaçtı

dk.21 Denizli atağında mayi karşı karşıya sol çaprazdan vurdu, Korcan çıkardı.

dk.30 Muhammet sağ tarafa nefis ara pası bıraktı, Dusha karşı karşıya yetişemedi, şanslıydık.

dk.39 İlyas Kubilay nefis bin ara pası attı, Benhur bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama savunma vurdurmadı kaleci yatarak kurtardı.

dk.42 Gökhan soldan ortaladı, altı pas içerisinde 4 Denizlili de dokunamadı ve yine şanslıydık.

ilk yarı sona erdi...

Denizli ikinci yarıya Dusha- Mustafa değişikliğiyle başladı.

SOLUNUM RAHATSIZLIĞI YAŞAYAN TEKNİK PATRON MUSTAFA REŞİT AKÇAY MAÇIN İKİNCİ YARISINDA SAHA KENARINA GELEMEDİ...

dk.47 Mayi soldan geldi içeriye kesti Mustafa Çeçenoğlu kötü vurdu, üstten avut.

dk.53 İnanılmaz pozisyon kaçtı. Kubilay sağdan Pereira'yı pozisyona soktu, Pererira karşı karşıya ayağı kaydı; vuramadı, seken topa bir daha vurdu, savunma kornere çeldi, sonuç çıkmadı.

dk.56 Gökhan soldan getirdi, yerden kesti, Mayi yerde sert vurdu Korcan ayaklarıyla önledi.

dk.58 Serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde uçarak kafayı vuran Gölcüklü Hakan Cinemre üstten avuta attı.

dk.60 Mandjeck inanılmaz bir hata yaptı Onazi'ye topu kaptırdı Onazi girer girmez vurdu, son anda Korcan kornere çeldi.

dk.61 Pereira sakatlandı yerine Cabezas girdi.

dk.68 Cabezas sarı kart gördü.

dk.72 Yılmaz sarı kart gördü.

dk.73 Attila Turan sarı kart gördü.

dk.73 Gökhan sağdan ortaladı, Oğuz voleyi vurdu top çatalı yaladı avuta çıktı.

Kubilay çıktı Diop girdi dk.74

dk.75 soldan Gökhan kesti, Mehmet Taş ters vurdu top üst ağlarda kaldı kornere çıktı.

dk.78 Mustafa sağdan sol arka direğ3e ortaladı Korcan'ı geçen topta çaprazda kalan Gökhan kafayı vurdu ama boş kaleye atamadı.

dk.79 1-1...

Oğuz Yılmaz Gökhan'ın pasında ceza yayı önünde yerden düzgün vurdu, Korcan uzanamadı: 1-1...

dk.80 Soldan Atila korneri kullandı, alı pata Musa Nizam kafayı sert vurdu ama üstten avuta attı.

dk.89 Aissati bir anda boş kaldı 20 metreden mermi gibi şutladı, Korcan kornere çeldi.

Maça 6 dakika ilave edildi...

dk.90 Muğdat sarı kart gördü.

Muğdat'ın boynuna darbe vurduğu Korcan 90+2'de yine sakatlandı. Tedavi edildi...

Atila cezalı duruma düştü.

90+ oldu, hakem maçı bitirmedi...

Maç sona erdi... Denizlispor:1-Kocaelispor:1..

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ALTAŞ DENİZLİSPOR İlk 11

33. ADAM MIECZYSLAW STACKHOWIAK

3. HAKAN ÇİNEMRE

15. OĞUZ YILMAZ

19. ERDAL AKDARI

26. GÖKHAN SÜZEN

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

21. ISMAİL AİSSATİ

8. OGENYI EDDY ONAZI

7. VETON TUSHA

69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI

77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU

Yedekler

20. ABDULKADİR SÜNGER

22. LEO SCHWECHLEN

10. ÖZER ÖZDEMİR

37. ALAATTİN ÖNER

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

94. MUHAMMED EREN KIRYOLCU

99. MUĞDAT ÇELİK

29. İLHAN DEPE

9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU

Teknik Sorumlu

BULUT TURHAN

KOCAELİSPOR İlk 11

1. KORCAN ÇELİKAY

6. MEHMET TAŞ

7. MUSA NİZAM

8. YILMAZ ÖZEREN

9. DINO NDLOVU

12. ATİLA TURAN

13. ABDOULAYE CISSE

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

29. MICHAEL PEREIRA

77. BENHUR KESER

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

11. BRYAN ALFREDO CABEZAS SEGURA

15. ALPAY ÇELEBİ

18. JOHANNA OCHIENG OMOLO

19. İSA NALBANT

27. SEMİH KARADENİZ

28. MOUHAMED DIOP

52. DENİZALP ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY