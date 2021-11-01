ÇYDD’den bir günde 6 açılış!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesi Cumhuriyetin 98. Yılında çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve ınkilaplarını hatırlatmak amacı ile İzmit'te bulunan 5 okul ve 1 rehabilitasyon merkezinde yaptıkları Atatürk duvarlarının açılış törenini bugün gerçekleştirdi. Açılış törenlerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Başkan Yardımcıları Avukat Sedat Durna ve Avukat Gülsen Akbulat, Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Kocaeli Şubesi önceki dönem başkanı Gülşen Müstecağlıoğlu, Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Düşbahçesi Okulları ve Beşsekiz Ortaokulu Kurumsal İletişim Ve Pazarlama Müdürü Tuğba Ersin ve dernek yöneticileri katıldı.

“EN GÖRÜNÜR KÖŞE”

İlk Atatürk duvarının açılışı Yuvam Akarca bölgesinde bulunan Emek ve Dayanışma İlkokulu'na yapıldı. Derneğin kurucusu Türkan Saylan adına açılan Atatürk Duvarı için teşekkür eden okul müdürü İsmail Aslan okula yapılan hizmet için Dernek yöneticilerine teşekkür etti. Aslan, “Okulumuza yaptığınız katkıda dolayı teşekkür ederiz. Okulun kuytu taraflarında değil en görünür tarafına yaptı. Biz çok mutlu olduk tekrara tekrar hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

“ATAM İZİNDEYİZ”

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ise, okul müdürüne Atatürk duvarı talebi için teşekkür ederek “Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı olarak bu duvarı açmak istiyoruz. Sevgili çocuklar size bir Atatürk duvarı hediye ediyoruz. Her gün bu Kapıdan giriyorsunuz, sola dönüp selam veriyorsunuz ve Atam İzindeyiz diyorsunuz. Böyle bir yönetim ile daha fazla çalışma şevki geliyor. Yeter ki bizden isteyen müdürler olsun. Bazı okullar bizi geri çevirdi” dedi. Kocaeli Şubesi önceki dönem başkanı Gülşen Müstecağlıoğlu ise, “Böyle bir müdüre sahip olduğunuz için sizleri kutluyorum. Cumhuriyet bayramının 100.yılını kutlamak üzere” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’ÜN ADINI DAHA GÜÇLÜ HAYKIRMALIYIZ”

İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ndeki Atatürk köşesi ise Atatürk’ün manevi kızı ülkü Adatepe adına yapıldı. Şube Müdürü Atilla Türkan Atatürk Duvarı için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesine ve Genel Merkezine teşekkür etti. Atilla Türkan, “Atatürk’ün adını ve ınkilaplarını daha güçlü haykırmamız gereken bu günlerde böyle bir köşeyi bize hediye ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

“GELİN ATATÜRK İLE KONUŞUN”

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Şube müdürümüz çok güzel ifade etti. Bugünlerde Atatürk’ün adını daha çok anmalıyız onu devrim ve ilkelerini daha çok izlemeliyiz. ÇYDD olarak devletimizin yanında eğitime destek olmak için varız. Amacımız çağdaş ülke seviyesine ulaşmak. Kandıra şubemiz bunu proje haline getirdi. Bravo size. Sevim hanımın adı unutulmayacak. Sevgili çocuklar Atatürk’ü okuyacaksınız ve o sizden neler istemiş öğreneceksiniz. Gelin Atatürk’le konuşun. Derslerinizi anlatın. Neler yaptığınızı anlatın. ÇYDD çocuklarımızın eğitiminin niteliği için elinden geleni her zaman yapıyor. Hep iletişimde olalım. Her zaman okullarımızın yanındayız1” ifadelerini kullandı

“SEVİM HANIM ARTIK İZMİT’E YOĞUNLAŞTI”

Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu Müdürü Mete Domaç ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerine teşekkür ederek, “Sevim Hanımla birlikte birçok projeye imza attık. Kandıra'da ki öğrencilerin dışa açılma konusunda çok büyük emeği geçti. Kandırmayı bitirdi. Artık İzmit’e doğru yoğunlaştı. Tüm eğitime gönül verenler adına teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZ ATATÜRKÇÜYÜZ, BİZ CUMHURİYETÇİYİZ”

İzmit Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Adnan Deniz ise, “Cumhuriyetimizim ilelebet yaşatılması için daha da güç alacağımız bir gün. Bugün ne kadar acıysa o acıyı yaşatan o büyük insana sözümüz olsun. Nefes aldığımız sürece Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Biz Atatürkçüyüz, biz Cumhuriyetçiyiz. Bu köşeyi okulumuza kazandıran yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizleri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duydum. Hayırlı olsun" dedi.

“SİZ ÇİZGİNİZİ KORUDUNUZ”

Mehmet Akif Ortaokulu Müdürü Naci Navdar ise, “Kandıra’dan yolu geçmiş herkesin hayatına bir şekilde dokunmuştur. İyi ki Sevim Hanım var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ilk üniversite yıllarında karşılaşmıştım. Çağdaş yaşamın ne kadar gerekli olduğunu bir kere daha bu dönemde yaşıyoruz. Siz çizginizi her zaman korudunuz. Toplum olarak size minnettarız” dedi.

“EN ÇALIŞKAN MECLİS ÜYESİYDİ”

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndaki Atatürk anıtı İzmit eski Belediye Başkanı Erol köse adına yapıldı. Açılışa katılan Erol Köse, “Bu tür şeyler ölen insanlar için yapılıyor. Fakat ilk defa belki Tahir Bey bana bir köprünün adını verdi neyse hata etti. Sevim Kardeşimin bu okulda benim adıma bir köşe yapması beni çok mutlu etti. Sevim kardeşim kandıranın aydınlanmasında çok önemli katkılar sağladı. Son olarak da Atatürk köşeleri kuruyor. Kendisi İl genel meclisi üyeliği yaptı. Leyla Atakan’dan beri en çalışkan meclis üyesi oydu. Kendisini Milletvekili olarak görmek istedim ama gücümüz yetmedi. Bu program bizleri son derece mutlu etti” dedi.

“BU BİNA YAŞADIĞI SÜRECE BU KÖŞE OLACAK”

Hızırreis İlkokulu müdürü Mehmet Hicabi Utandı ise, “Okulumuz İzmit’in en eski okullarından biri. Köklü bir okul. Devamlı göz onu de olan bir okul. Böylesine güzel bir köşede bizi pas geçmediniz. 642 öğrencim velilerim adına teşekkür ederim. Bu bina yaşadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bu köşe burada olacak” şeklinde konuştu.