CHP Kocaeli’den tam kadro Ankara çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşen partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’na katılmak için Ankara’ya çıkarma yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli ilçe örgütü başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in yer aldığı heyeti TBMM Başkanvekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan karşıladı.

GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU MAKAMINDA AĞIRLADI

Partinin grup toplantısı sonrasında mecliste bir dizi ziyaret gerçekleştiren heyet, ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile meclisteki makamında bir araya geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oldukça sıcak karşılanan kalabalık heyet ardından, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay’ın misafiri oldu. Son olarak TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ı makamında ziyaret eden CHP Kocaeli ailesi, meclis sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Mezarlığı’na giderek devrim ve demokrasi şehitleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnal, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaybettiğimiz demokrasi şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etti.