Kocaelispor - Bursaspor

Kocaelispor sezonun 11. maçında Kocaeli Stadı'nda Bursaspor’u konuk etti. 2-1
Maç başladı...
DK.8 Bursa atağında sağdan Namık Alaskarov ortaladı, altı pasta Musa kesti, top havalandı ve Bursalı futbolcu kafayı vurdu, kaleci Korcan bloke etti.
DK.9 1-0
GOOOOOOL... dk.9 Bu dakikada Benhur soldan Cisse'yi pozisyona soktu, Cisse altı pasın sağ köşesine nefis kesti, Dino yakın mesafeden kafayla ağları havalandırdı...
dk.15 Mert Yılmaz sağdan atağı geliştirdi, çaprazdan yerden kaleye vurdu, Korcan son anda kornere çeldi.
Sarı kart: dk.20 Diogo...
21.dakikada maç bir anda gerildi...
Mandjeck sarı kart gördü...
Matavz sarı kart gördü...
Kocaelispor yine geriye yaslandı.
dk.30 Saha karıştı Benhur sakatlandı.
kırmızı kart çıktı...
Salazar kırmızı kart gördü, Bursaspor 10 kişi kaldı.
Benhur ise sarı kart gördü.
dk.36 karşılıklı iki tehlike ve yüzde yüzlük pozisyon vardı. Öne Dino bomboş yakın mesafeden kötü vurdu süvunma uzaklaştırdı, kontrada ise Matavz Korcan ile karşı karşıya kötü vurdu, avut.
45+ Dino sarı kart gördü.
45+1
45+3 Dino soldan nefis bir topuk pası verdi, Benhur kaleciyle karşı karşıya savunma uzaklaştırdı.
İLK YARI SONA ERDİ... KOCAELİSPOR:1-BURSASPOR:0
Diop çıktı, İlyas Kubilay oyuna girdi. Batuhan Kör girdi. 2.yarı başladı.
dk.49 Bursaspor savunmasının ikramında bomboş kalan Tisdell, sağda boş bekleyen Dino yerine uzaktan vurmayı tercih edince, Kocaelispor muhtemel bir golden oldu.
dk.51 GOOOOOOOML Benhur Keser... 2-0
Tisdell mükemmel bir asist yaptı, Kubilay gelişine sert vurdu, kaleciden döndü, Benhur filelere yapıştırdı...
Kerem Şen çıktı Emirhan girdi...
dk.61. Namık Alaskarov penaltıyı kullandı, Korcan ile topu farklı köşelere gönderdi: 2-1...
Sarı kart: Cisse dk.71...
Yılmaz sakatlık geçirdi...
dk.74 Tisdell çıktı, Mehmet Taş girdi... Yılmaz sakatlandı çıktı, Dilaver girdi...
Onur çıktı, Hasan girdi... Namık çıktı, Ofosu girdi... dk.86
Kubilay çıktı, Bahattin Köse girdi... dk.90...
5 dakika ilave edildi...
İsa Nalbant girdi, Benhur çıktı... dk.90+2...
Maç sona erdi... KOCAELİSPOR:2-BURSASPOR:1...
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KOCAELİSPOR
İlk 11
1. KORCAN ÇELİKAY
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. MUSA NİZAM
8. YILMAZ ÖZEREN
9. DINO NDLOVU
13. ABDOULAYE CISSE
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
6. MEHMET TAŞ
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
86. DİLAVER GÜÇLÜ
99. BAHATTİN KÖSE
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
BURSASPOR
İlk 11
35. ERHAN ERENTÜRK
3. ONUR ATASAYAR
7. NAMIK ALASKAROV
18. TİM MATAVZ
19. KEREM ŞEN
26. KUBİLAY SÖNMEZ
29. MERT YILMAZ
31. LUKA CAPAN
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
36. BURAK ALTIPARMAK
70. MASSIMO BRUNO
Yedekler
1. CANBERK YURDAKUL
5. EMİRHAN AYDOĞAN
9. BATUHAN KÖR
10. REAGY BAAH OFOSU
14. HASAN AYAROĞLU
15. AYKUT AKGÜN
20. VEFA TEMEL
22. TAHA ALTIKARDEŞ
52. UĞUR KAAN YILDIZ
99. ELTON - OFOI ACOLATSE
Teknik Sorumlu
ÖZCAN BİZATİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.