Kocaelispor - Bursaspor

Kocaelispor sezonun 11. maçında Kocaeli Stadı'nda Bursaspor’u konuk etti. 2-1

Maç başladı...

DK.8 Bursa atağında sağdan Namık Alaskarov ortaladı, altı pasta Musa kesti, top havalandı ve Bursalı futbolcu kafayı vurdu, kaleci Korcan bloke etti.

DK.9 1-0

GOOOOOOL... dk.9 Bu dakikada Benhur soldan Cisse'yi pozisyona soktu, Cisse altı pasın sağ köşesine nefis kesti, Dino yakın mesafeden kafayla ağları havalandırdı...

dk.15 Mert Yılmaz sağdan atağı geliştirdi, çaprazdan yerden kaleye vurdu, Korcan son anda kornere çeldi.

Sarı kart: dk.20 Diogo...

21.dakikada maç bir anda gerildi...

Mandjeck sarı kart gördü...

Matavz sarı kart gördü...

Kocaelispor yine geriye yaslandı.

dk.30 Saha karıştı Benhur sakatlandı.

kırmızı kart çıktı...

Salazar kırmızı kart gördü, Bursaspor 10 kişi kaldı.

Benhur ise sarı kart gördü.

dk.36 karşılıklı iki tehlike ve yüzde yüzlük pozisyon vardı. Öne Dino bomboş yakın mesafeden kötü vurdu süvunma uzaklaştırdı, kontrada ise Matavz Korcan ile karşı karşıya kötü vurdu, avut.

45+ Dino sarı kart gördü.

45+1

45+3 Dino soldan nefis bir topuk pası verdi, Benhur kaleciyle karşı karşıya savunma uzaklaştırdı.

İLK YARI SONA ERDİ... KOCAELİSPOR:1-BURSASPOR:0

Diop çıktı, İlyas Kubilay oyuna girdi. Batuhan Kör girdi. 2.yarı başladı.

dk.49 Bursaspor savunmasının ikramında bomboş kalan Tisdell, sağda boş bekleyen Dino yerine uzaktan vurmayı tercih edince, Kocaelispor muhtemel bir golden oldu.

dk.51 GOOOOOOOML Benhur Keser... 2-0

Tisdell mükemmel bir asist yaptı, Kubilay gelişine sert vurdu, kaleciden döndü, Benhur filelere yapıştırdı...

Kerem Şen çıktı Emirhan girdi...

dk.61. Namık Alaskarov penaltıyı kullandı, Korcan ile topu farklı köşelere gönderdi: 2-1...

Sarı kart: Cisse dk.71...

Yılmaz sakatlık geçirdi...

dk.74 Tisdell çıktı, Mehmet Taş girdi... Yılmaz sakatlandı çıktı, Dilaver girdi...

Onur çıktı, Hasan girdi... Namık çıktı, Ofosu girdi... dk.86

Kubilay çıktı, Bahattin Köse girdi... dk.90...

5 dakika ilave edildi...

İsa Nalbant girdi, Benhur çıktı... dk.90+2...

Maç sona erdi... KOCAELİSPOR:2-BURSASPOR:1...

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KOCAELİSPOR

İlk 11

1. KORCAN ÇELİKAY

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

7. MUSA NİZAM

8. YILMAZ ÖZEREN

9. DINO NDLOVU

13. ABDOULAYE CISSE

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

27. SEMİH KARADENİZ

28. MOUHAMED DIOP

61. TERRENCE LEONARD TISDELL

77. BENHUR KESER

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. MEVLÜT ÇELİK

6. MEHMET TAŞ

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

15. ALPAY ÇELEBİ

19. İSA NALBANT

52. DENİZALP ÖZDEMİR

86. DİLAVER GÜÇLÜ

99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

BURSASPOR

İlk 11

35. ERHAN ERENTÜRK

3. ONUR ATASAYAR

7. NAMIK ALASKAROV

18. TİM MATAVZ

19. KEREM ŞEN

26. KUBİLAY SÖNMEZ

29. MERT YILMAZ

31. LUKA CAPAN

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

36. BURAK ALTIPARMAK

70. MASSIMO BRUNO

Yedekler

1. CANBERK YURDAKUL

5. EMİRHAN AYDOĞAN

9. BATUHAN KÖR

10. REAGY BAAH OFOSU

14. HASAN AYAROĞLU

15. AYKUT AKGÜN

20. VEFA TEMEL

22. TAHA ALTIKARDEŞ

52. UĞUR KAAN YILDIZ

99. ELTON - OFOI ACOLATSE

Teknik Sorumlu

ÖZCAN BİZATİ