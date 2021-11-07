Terbiye etmek bizim işimiz! Saygı duyacaksınız! “2-1”

Kocaelispor sezonun 11. maçında Bursaspor’u konuk etti. Yaklaşık 13 bin taraftarının desteğini arkasına alan yeşil siyahlılar maçı Dino ve Benhur’un golleri ile 2-1 kazanırken Bursa ekibinin galibiyet serisine son verdi, kendisi de 3 maç sonra 3 puanı bir arada gördü. Maç öncesi açılan Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosundan uyarlanarak hazırlanan ise pankart her şeyi anlatmaya yetti. Milli maç arasına mutlu ve huzurlu giren Kocaelispor, 21 Ekim’de Bandırmaspor’a konuk olacak. Akşamki maçta sarı kart gören Cisse ve Mandjeck cezalı duruma düştüğü için Bandırma’da sahadaki yerini alamayacak.

DIOP 11’DE, CISSE SOL BEKTE!

Kocaeli Stadı’nda ılık bir havada oynanan maça Kocaelispor kalede Korcan, savunmada Semih, Cisse, Musa Nizam, Diogo, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, sağda Benhur, solda Tisdell, forvete yakın bölgede Diop, ileride ise Dino 11’i ile sahadaki yerini aldı. İki takımın da tempolu başladığı maçın 9. dakikasında Kocaelispor Dino’nun golü ile öne geçti. Benhur’un pasında Cisse ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Cisse’nin ortasında uzak kale direği yakınında bulunan Dino kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. (1-0)

DINO YİNE YAZDI, BURSA 10 KİŞİ KALDI

Maçın 32. dakikasında Bursaspor sahada 10 kişi kaldı. Ceza sahası içinde yükselen topa Benhur kafası ile vurmak istedi. Aynı topu Zalazar röveşata vuruşu yapmak isterken futbolcunun tekmesi Benhur’un yüzünde patladı. Zalazar pozisyonun ardından direkt kırmızı kart gördü ve Bursa ekibi sahada 10 kişi kaldı. Pozisyonun ardından saha içinde ve tribünde gerilimli anlar yaşadı. Kocaelispor ilk yarının son anlarında tehlikeli oldu. Dino’nun pasında Benhur yakın mesafeden topu kaleye gönderse de top savunmaya çarptı ve ilk devre 1-0 Kocaelispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

KARŞILIKLI GOLLER

Kocaelispor 51. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Tisdell’in pasında Yılmaz’ın şutunda kaleci Erhan topu son anda çıkardı, boşta kalan topu Benhur tamamladı ve topu ikinci kez Bursaspor fileleri ile buluşturdu. (2-0) 59. dakikada Bursa ekibi Namık’ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Aynı futbolcu penaltı vuruşu sonrası farkı 1’e indirdi. (1-2)

21 EKİM’DE BANDIRMA’DAYIZ

Kocaelispor kalan sürede skoru korumasını bildi ve 4635 gün sonra karşılaştığı Bursaspor’u mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puanı bir arada gördü. Haftayı 20 puanla altıncı sırada tamamlayan yeşil siyahlılar milli maç arasına mutlu girdi. Kocaelispor sezonun 12. maçında 21 Ekim’de deplasmanda Burak Süleyman’ın formasını giydiği Bandırmaspor’a konuk olacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 2 – BURSASPOR: 1

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç***, Sezgin Çınar***, Murat Temel***

KOCAELİSPOR

1 KORCAN ÇELİKAY***

3 DIOGO ÖZÇAKMAK***

7 MUSA NİZAM***

8 YILMAZ ÖZEREN***

(Dk. 74 MEHMET TAŞ**)

9 DINO NDLOVU****

13 ABDOULAYE CISSE****

20 GEORGES MANDJECK***

27 SEMİH KARADENİZ****

28 MOUHAMED DIOP**

(Dk. 46 KUBİLAY YAVUZ**)

(Dk. 90 BAHATTİN KÖSE?)

61 TERRENCE TISDELL***

(Dk. 74 DİLAVER GÜÇLÜ**)

77 BENHUR KESER****

(Dk. 90+3 İSA NALBANT)

YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞULLARI

4 MEVLÜT ÇELİK

15 ALPAY ÇELEBİ

52 DENİZALP ÖZDEMİR

BURSASPOR

35 ERHAN ERENTÜRK**

3 ONUR ATASAYAR**

(Dk. 85 HASAN AYAROĞLU?)

7 NAMIK ALASKAROV***

(Dk. 86 REAGY OFOSU?)

18 TİM MATAVZ*

(Dk. 46 BATUHAN KÖR*)

19 KEREM ŞEN*

(Dk. 60 EMİRHAN AYDOĞAN*)

26 KUBİLAY SÖNMEZ**

29 MERT YILMAZ**

31 LUKA CAPAN**

33 NICOLAS ZALAZAR?

36 BURAK ALTIPARMAK**

70 MASSIMO BRUNO**

(Dk. 60 ELTON ACOLATSE*)

YEDEKLER

1 CANBERK YURDAKUL

15 AYKUT AKGÜN

20 VEFA TEMEL

22 TAHA ALTIKARDEŞ

52. UĞUR KAAN YILDIZ

SARI KARTLAR: Dk. 20: Diogo, Dk. 22 Mandjeck, Dk. 45+1 Dino, Dk. 70 Cisse, Dk. 83 Mehmet Taş (Kocaelispor) Dk. 22: Matavs, Dk. 79 Batuhan (Bursa)

GOLLER: Dk. 9: Dino, Dk. 51 Benhur (Kocaelispor), Dk. 59 (P) Namık (Bursaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 33: Zalazar, Dk. 89 Matavz (Kulübede) (Bursaspor)