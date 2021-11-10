- 10 Kas 2021 - 10:05 G: 10 Kas 2021 - 10:11

Kocaeli, Ata’nın huzurunda

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü dolayısı ile İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdim edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümü sebebiyle İzmit Kültür Tepesi’nde tören düzenlendi. Yapılan anma törenine Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen,  AKP İl Başkanvekili Şahin Talus, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Ayhan Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çelenk sunmasının ardından siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da çelenklerini takdim etti. Çelenk töreninin ardından 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

10 Kas 2021 - 10:05 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.211.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - biz TÜRKLER , ATAMIZA MİNNETTARIZ .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 13:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli, Ata’nın huzurunda mask
Kocaeli, Ata’nın huzurunda
Terbiye etmek bizim işimiz! Saygı duyacaksınız! “2-1” mask
Terbiye etmek bizim işimiz! Saygı duyacaksınız! “2-1”
Kocaelispor - Bursaspor mask
Kocaelispor - Bursaspor
Size inanıyoruz çocuklar! mask
Size inanıyoruz çocuklar!
CHP Kocaeli’den tam kadro Ankara çıkarması mask
CHP Kocaeli’den tam kadro Ankara çıkarması
ÇYDD’den bir günde 6 açılış! mask
ÇYDD’den bir günde 6 açılış!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL