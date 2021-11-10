Kocaeli, Ata’nın huzurunda

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümü sebebiyle İzmit Kültür Tepesi’nde tören düzenlendi. Yapılan anma törenine Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AKP İl Başkanvekili Şahin Talus, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Ayhan Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çelenk sunmasının ardından siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da çelenklerini takdim etti. Çelenk töreninin ardından 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - biz TÜRKLER , ATAMIZA MİNNETTARIZ .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.