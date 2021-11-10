KODA’nın yeni döneminde ilk dersi görevine son verilen Aslı Kayhan verdi

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) 2021-2022 Dönemi Akademik yılını bugün itibariyle Eğitim-Sen’in yeni yerinde gerçekleştirdi. Açılışa KODA üyelerinin yanı sıra Eğitim-Sen Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Arzunur Şimşek, Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, Eğitim-Sen İl Temsilcisi Suphi Yıldırım, Eğitim-Sen Üniversite Baştemsilcisi Doç. Dr. Aslı Kayhan, KODA üyeleri ve üniversite öğrencileri katılım sağladı. KODA’da ilk dersi 6 hafta önce Kocaeli Üniversitesi tarafından görevine son verilen Üniversite Baştemsilci Aslı Kayhan verdi.

“AZDIR AMA VARDIR”

Konuşma yapan Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, “Buraya, bu çalışmayı gizlemek ve bir yandan da uzunca bir zamandır izlemiş olduğumuz dersleri burada birebir canlı dinlemek üzere geldik. Bir destek vermeye değil destek almaya geldik. Onur abidesi insanlardan almaya geldik. Bugün onur abidesi insanlardan biri olan Aslı Kayhan hocamızdan almaya geldik. Hem öğretmen hem de akademik dünyada ders veren insanlar için söylüyorum. Ders vermek, sınıfa girip bir şeyler anlatmak değil; hayatın içindeki o duruşunuzla da ders verme yükümlülüğünüz de var. Öğretmen olmak demek bilim insanı olmak demek; aynı zamanda hayat içerisinde onurlu, ahlaklı, namuslu duruşu temsil etmek anlamına geliyor. Kime karşı? Ahlaksızlara, namussuzlara, haysiyetini, onurunu yitirmişlere karşı. Bu duruşun, bu toplumda gösteren insanlar olduğunu görüyoruz. Azdır ama vardır” dedi.

“HUKUK YOLUYLA BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR”

“Bu hukuksuz işlemi durduracağız” diyen Muşlu, “Bir akademik dünyada 17 yıl bilimsel çalışma yürüteceksiniz; 10 yıl boyunca doçentlik unvanını hak ettiğiniz halde o hakkınız size verilmeyecek, hukuk dışı yöntemlerle üzerinize gelinecek, Türkiye’yi bir cinayet kararına dönüşebilecek suça ortak olmayan insanlara karşı saldırganlaşacaksınız; işiyle, ekmeğiyle tehdit edeceksiniz; bir yandan da ülke mafyalaşacak, her yerden haysiyetsizlik akacak ama duruşunu bozmayan insanları ekmeği, işiyle tehdit edeceksiniz. Bu Eğitim-Sen tarafından sineye çekilecek, sessiz kalınacak bir durum değildir. Biz, Aslı Kayhan hocamızın şahsında bu yürekli duruşu gösteren tüm bilim insanlarının yanındayız. Bu sürece dahil arkadaşınızın maruz bırakıldığı bu hukuksuz işlemi durduracağız. Bu hukuksuz işlemin altında imzası olanlar elbet hukuk yoluyla bedelini ödeyecektir” ifadelerinde bulundu.

“GERÇEK BİLİM İNSANLARINA DÜŞMANLIK YAPIYORLAR”

Muşlu, son olarak, “Bilim, itirazla, eleştiriyle üretilir. Özgür düşünce olmadan özgür bilim üretemezsiniz. Bunları yaparsanız insan yararına, toplum yararına, doğa yararına bir akademik bilim dünyası gelişebilir. Bunları yapamazsanız çoraklaşan bir toprağa dönüşür. O toprağı çoraklaştırmamak için mücadele veren insanlara neredeyse adrese teslim atama yönetmelik çıkartanlar, eşlerini, dostlarını bir yerlere yerleştirenler gerçek bilim insanlarına düşmanlık yapıyorlar. Bu saldırıya maruz kalan arkadaşlarımız asla yalnız kalmayacaklar. Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulumuzun değerlendirmesi böyledir” dedi. Muşlu’nun konuşmasının ardından ilk ders başlamış oldu.