Kocaeli Barosu’na 13 genç avukat

Ertan Gürlek, Ayşegül Yılmaz, Halil İbrahim Salgın, Seher Bilgin, Pınar Damla Kocabaş, Cem Özgüler, Sevginur Türküm, Mehmet Geçer, Zeynep Ayhan, Kamil Özdemir, Özgür Güngör, Sinan Mısırlıoğlu ve Muhammet Ünal bugün Kocaeli Barosu Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleşen yemin törenleri ile yemin ederek ruhsatnamelerini aldı. 13 kişinin daha ruhsatnamesini almasıyla Kocaeli Barosu bünyesinde bulunan avukat sayısı 2 bin 314 oldu. Baro Başkanı Başkan Bahar Gültekin Candemir, “Meslektaşlarımız yapacakları yemin ile mesleğe adım atacaklar. Savunma mesleğinde ve hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum” diyerek yeni avukatlara belgelerini taktim etti.

ERTAN GÜRLEK: 1997 doğumlu, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ertan Gürlek ruhsatnamesini stajını yanında tamamladığı Avukat Şükran Asat’tan aldı.

AYŞEGÜL YILMAZ: 1998 doğumlu, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ayşegül Yılmaz ruhsatnamesini stajını yanında tamamladığı Avukat Güner Baş’tan aldı.

HALİL İBRAHİM SALGIN: 1996 doğumlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Halil İbrahim Salgın ruhsatnamesini stajını yanında tamamladığı Avukat Birol Özyürek’ten aldı.

SEHER BİLGİN: 1996 doğumlu, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Seher Bilgin ruhsatnamesini stajını yanında tamamladığı Avukat Seval Durmaz’dan aldı.

PINAR DAMLA KOCABAŞ: 1998 doğumlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Pınar Damla Kocabaş ruhsatnamesini stajını yanında tamamladığı Avukat Murat Özveri’den aldı.

CEM ÖZGÜLER: 1979 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Cem Özgüler ruhsatnamesini stajını yanında tamamladığı Avukat Filiz Aykan’dan aldı.

SEVGİNUR TÜRKÜM: 1998 doğumlu, Erzincan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Sevginur Türküm stajını yanında tamamladığı Avukat Mesut Badem’den aldı.

MEHMET GEÇER: 1993 doğumlu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Mehmet Geçer stajını yanında tamamladığı Avukatlar Burak Işık ve Zeynel Eren Gülmez’den aldı.

ZEYNEP AYHAN: 1998 doğumlu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zeynep Ayhan stajını yanında tamamladığı Avukat Fırat Kırımcı’dan aldı.

KAMİL ÖZDEMİR: 1996 doğumlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Kamil Özdemir stajını yanında tamamladığı Avukat Nalan Örengül’den aldı.

ÖZGÜR GÜNGÖR: 1999 doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Özgür Güngör stajını yanında tamamladığı Avukat Mehmet Akgül’den aldı.

SİNAN MISIRLIOĞLU: 1997 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Sinan Mısırlıoğlu stajını yanında tamamladığı Avukat Murat Özveri’den aldı.

MUHAMMET ÜNAL: 1997 doğumlu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Muhammet Ünal stajını yanında tamamladığı Avukat Osman Keser’den aldı.