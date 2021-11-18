İzmit'te çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

İzmit Musa Kazım Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken ekipler yangına müdahalede etmeye başladı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar gelecek...