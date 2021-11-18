- 18 Kas 2021 - 22:58 G: 19 Kas 2021 - 00:33

Yangında 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

İzmit’te akşam saatlerinde çıkan yangında evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Lütfi Balcıoğlu hayatını kaybetti. Olayı gören mahalle sakini, “Evin elektriği de kesik olduğu için büyük ihtimal yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Yangın akşam saatlerinde İzmit Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı evi yanar vaziyette gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı.

YÜRÜYEMEDİĞİ İÇİN DIŞARI ÇIKAMADI”

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada evde tek başına yaşadığı öğrenilen 74 yaşındaki Lütfi Balcıoğlu’nu cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmasının ardından Balcıoğlu’nun cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatırken o anları anlatan mahalle sakini Murat Yıldırım, “Buradan geçerken ufak kıvılcım ve ateş çıktı. Camın patlamasıyla birlikte alevler yükseldi. Ondan sonra 10 dakika içinde itfaiyeler geldi. İçeride bir tane adam var. O adamı kimse tanımıyor. Tek başına yaşıyormuş. Evin elektriği de kesik olduğu için büyük ihtimal yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor. Çünkü evde elektrik yok. Adam yalnız. Yürüyemediği için dışarı çıkamadı diye düşünüyoruz” dedi.

18 Kas 2021 - 22:58 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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