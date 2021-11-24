Körfezim Genel Müdürü Azmi Cihat HATİPOĞLU, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan KESKİN, İlkokul Müdürü Çiğdem AYTEKİN ve Okul Aile Birliği Başkanı İlknuR KUŞ, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaparak okulun öğretmenleriyle birlikte öğretmenler günü pastasını kestiler. Güzel ikramlar ile hediyelerini alan öğretmenler, birlik ve beraberlik mesajları vererek bu ailenin bir parçası olmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. Huzurlu ortamda çalışmanın başarıyı da beraberinde getirdiğini vurgulayan okul idarecileri, emeklerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür ettiler.
Körfezim’de öğretmenler günü heyecanı
Kocaeli’nin köklü eğitim kurumlarından Körfezim Eğitim Kurumları, güçlü eğitim kadrosunun öğretmenler gününü samimi bir ortamda kutladı.
24 Kas 2021 - 17:10 - Eğitim
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.