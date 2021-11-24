- 24 Kas 2021 - 17:10 G: 24 Kas 2021 - 17:11

Körfezim’de öğretmenler günü heyecanı

Kocaeli’nin köklü eğitim kurumlarından Körfezim Eğitim Kurumları, güçlü eğitim kadrosunun öğretmenler gününü samimi bir ortamda kutladı.

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Körfezim Genel Müdürü Azmi Cihat HATİPOĞLU, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan KESKİN, İlkokul Müdürü Çiğdem AYTEKİN ve Okul Aile Birliği Başkanı İlknuR KUŞ, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaparak okulun öğretmenleriyle birlikte öğretmenler günü pastasını kestiler. Güzel ikramlar ile hediyelerini alan öğretmenler, birlik ve beraberlik mesajları vererek bu ailenin bir parçası olmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler.  Huzurlu ortamda çalışmanın başarıyı da beraberinde getirdiğini vurgulayan okul idarecileri, emeklerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür ettiler.

24 Kas 2021 - 17:10 - Eğitim

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