Doktorlar Ankara yolunda! “20 dakika muayene istiyoruz”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi hekimler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmak için “Emek bizim söz bizim” sloganıyla Ankara’ya yapacakları ‘Beyaz Yürüyüş’e geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy’de başlamışlardı. Yürüyüşün ilk durağı olan Kocaeli’ye gelen hekimler özlük hakları için bir kez daha haykırdı. Sabah saatlerinde Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gelen hekimler, 'sağlıkta çağ atladık' söylemlerine karşı yürüyüşü başlattıklarını sağlıklı Türkiye yaratana kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Akşam saatlerinde İzmit Kent Meydanında tekrar bir araya gelen hekimler taleplerini sıraladı.

SENDİKA VE ODALARDAN DESTEK

Kocaeli Tabip Odası ev sahipliğinde yapılan basın açıklamasına Avrupa Birliği eski Bakanı Ali Haydar Konca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, HDP İl Eş Başkanları Mehmet Selim Akboğa ve Leyla Aygün, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekçi, Memleket Partisi İl Başkanı Nejat Bayhan, Eğitim Sen İl Başkanı Suphi Yıldırım, Sağlık Emekçileri Sendikası İl Başkanı Murat Harata, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Etem Kartal, Tabip Odaları Başkanları ve doktorlar katıldı.

“EMEK BİZİM SÖZ BİZİM DİYECEĞİZ”

Doktorlar adına açıklamayı Türk Tabipler Birliği ikinci başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten gerçekleştirdi. İkinci Başkan Ali İhsan Ökten konuşmasında, “Türk Tabipleri Birliği olarak 1 Kasım 2021 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının başta ekonomik ve özlük hakları için Sağlık Bakanlığına görüşme talebinde bulunmuş, taleplerimizin karşılanmaması halinde 23 Kasımda İstanbul’da başlayıp 27 Kasımda Ankara’da son bulacak olan Beyaz Yürüyüş eylemini başlatacağımızı duyurmuştuk. Dün İstanbul’dan yürümeye başladık yarın Bursa’da olacağız. Bütün hocalarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte emek bizim söz bizim diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK HER GEÇEN GÜN TİCARİ ZİHNİYETE TESLİM EDİLİYOR”

Ökten konuşmasının devamında neden yürüdüklerini, “Peki biz neden yürüyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak hızla tükendiğimiz için. Pandemide bu kadar yoğun, canla başka çalıştığımız halde şiddete daha fazla maruz kaldığımız için. Toplumun tüm kesimleri ile birlikte ekonomik ve özlük haklarımız, çalışma koşullarımız her geçen gün kötüleştiği için, geçinemediğimiz için, Kovid 19’un meslek hastalığı sayılmadığı için, sağlık her geçen gün ticari zihniyete teslim edildiği için, sağlığa pandemi koşullarında bile uygun bütçe ayrılmadığı için, Sağlık bakanlığı Bütçesine genel bütçeden sadece 5.6 pay ayrıldığı için, Şehir hastanelerinin kira ve hizmet giderlerine Sağlık bakanlığı bütçesinin yüzde 20’si ayrıldığı için, bütçede koruyucu sağlık hizmetleri yerine yerinde sağlık hizmetlerine para ayrıldığı için, insanlarımızın sağlığa erişimi giderek zorlaştığı için, 5dakida bir randevu verildiği ve 5 dakikada hekimlik yapılmayacağı için.

“ÖLEN HASTALARIMIZ İÇİN”

Hastalara aylar sonraya randevu verildiği için, üniversite hastanelerinde sağlık sistemi çökertildiği için, aralıksız 36 saat nöbet tutturularak asistanların köle zihniyeti ile çalıştırıldıkları için, sağlık bilimleri üniversitesine adrese teslim atamalar için, sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık birimlerine yapılan liyakatsiz atamalar için, salgın ve aşılama iyi yönetilmediği ve şeffaf davranılmadığı, aşıya yeterince önem verilmemesi nedeni ile vatandaşlarımızın fazladan öldüğü ve hastalandığı için, her geçen gün vatandaşın cebinden sağlığa daha fazla pay çıktığı için, ertelenen sağlık hizmetleri nedeni ile hastanelere ulaşmakta zorlanan ve daha fazla hastalanan ve ölen hastalarımız için, ülkenin siyasi atmosferinden kaçarak sürekli olarak yurt dışına gitmek isteyen genç hekimlerin göçünü engellemek için, sağlık çalışanlarının atamasının geciktirildiği ve atanamadığı için yürüyoruz” şeklinde sıraladı.

“20 DAKİKADA MUAYENE SÜRESİ İSTİYORUZ”

Ökten konuşmasının devamında neler talep ettiklerini ise, “İnsanca geçinebileceğimiz emekliliğimize yansıyacak, performans ve döner sermayenin olmadığı tek ücret istiyoruz. Covid-19'un meslek hastalığı sayılması istiyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti ve nitelikli eğitim istiyoruz. Şiddetsiz ve güvenceli bir ortamda çalışmak istiyoruz. Koruyucu hekimlik uygulaması ve toplumsal sağlık hakkı istiyoruz. Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz. 7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Haftalık çalışma sürelerinin azaltılması ve nöbet sonrası izin istiyoruz. Başarı ve liyakate uyan atamalar ve yöneticiler işitiyoruz. Özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe verilmesini istiyoruz. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 20 dakikada muayene süresi istiyoruz. Sözümüzü daha özgürce söyleyeceğimiz daha demokratik barış ve kardeşlik içeren bir ortam istiyoruz. Tüm bu taleplerimiz yerine getirilinceye kadar eylemlerimiz devam edecektir” şeklinde ifade etti.