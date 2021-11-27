Kocaelispor - Menemenspor (Canlı anlatım)

1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu'nda Menemenspor ile karşı karşıya geliyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maça Kocaelispor başladı...

Dk. 4: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattaki Pereria’nın pasında boşta kalan topa Yiğitali hamle yaptı. Yiğitali’nin şutunda kaleci Batuhan Ahmet topu kurtardı.

0-1... Dk... 10

Dk. 10: Menemenspor 1-0 öne geçti. Kocaelispor savunması ceza sahasına gönderilen topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Sol çaprazda yükselen topa sert ve isabetli vuran Mehdi Sabah topu filelerle buluşturdu.

Dk. 25: Kocaelispor’da Yiğitali’nin pasına hareketlenen Semih ceza sahasına sokuldu. Bu futbolcunun pasında Menemen savunması topu son anda uzaklaştırdı.

Dk. 27: Kocaelispor bu dakikada gole yaklaştı. Rakip kaleye 3 kez şutluk pozisyon bulan yeşil siyahlılar topu bir türlü istediği kaleye gönderemedi ve pozisyon Mevlüt’ün ofsaytta kalması ile son buldu.

Dk. 31: Yiğitali’nin kullandığı köşe vuruşunda Musa Nizam topa yükseldi. Top, Musa’nın başını sıyırdı.

Dk. 36: Kocaelispor net bir gol daha kaçırdı. Ceza sahasında seken top Mevlüt’ün önünde kaldı. Son derece müsait pozisyonda bulunan Mevlüt’ün şutunda top ayağında ezildi, kale önünde süzülen topu Menemen savunması uzaklaştırdı.

İlk yarı Memenen’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Dk. 57: Kocaelispor’da İlyas’ın şutunda topu savunmadan döndü, boş kalan topa Atila vurdu. Atila’nın şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

SARI KARTLAR: Dk. 26 Ömer (Menemen) Dk. 56 Diogo, Dk. 59 Diop (Kocaeli)

Dk. 62: Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Benhur’un taç atışında Yiğitali ceza sahası içinde bomboş kaldı. Yiğitali’nin pasına Diop yetişemedi, Pereria ise çaprazdan kaleyi karşısında gördü. Pereria’nın plase vuruşunda Mememen savunması topu gol çizgisi üzerinden çıkardı.

1-1 Dk. 67 Benhur

Dk. 65: Kocaelispor Mandjeck ile iyi çıktı. Bu futbolcunun pasında İlyas Kubilay şut çekti, kaleci Batuhan Ahmet topu güçlükle çıkardı.

Dk. 66: Kocaelispor’un beraberlik golü Benhur ile geldi. Bu futbolcu ceza sahası dışından çektiği şut sağ köşeden filelerle buluştu. (1-1)

Dk. 71: Semih’in sağdan ortasında Diop topa uzandı ancak top başını sıyırdı.

Dk. 75: Kocaelispor’da Dilaver ilk anda rakibinden topu kurtardı, şutunda top kaleci Batuhan Ahmet’te kaldı.

Dk. 76: Bu kez İllyas Kubilay ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kubilay’ın şutu da kalecide kaldı.

1-2

Dk. 84: Menemenspor 2-1 öne geçti. Savunma arasına atılan topa Gomes, kaleci Korcan’dan önce dokundu ve top ikinci kez Kocaelispor ağları ile buluştu. (1-2)

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KOCAELİSPOR: 1. KORCAN ÇELİKAY, 3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK, 7. MUSA NİZAM, 8. YILMAZ ÖZEREN, 12. ATİLA TURAN, 20. GEORGES CONSTANT MANDJECK, 27. SEMİH KARADENİZ, 29. MICHAEL PEREIRA, 66. MEVLÜT ERDİNÇ, 77. BENHUR KESER, 89. YİĞİTALİ BAYRAK

YEDEKLER: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. MEVLÜT ÇELİK, 14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ, 15. ALPAY ÇELEBİ, 19. İSA NALBANT, 28. MOUHAMED DIOP, 52. DENİZALP ÖZDEMİR, 61. TERRENCE LEONARD TISDELL, 86. DİLAVER GÜÇLÜ

Teknik Sorumlu: MUSTAFA REŞİT AKÇAY

MENEMENSPOR: 1. BATUHAN AHMET ŞEN, 8. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU, 11. AHMET SAĞAT, 12. MAZLUM DEMİR, 19. MOHAMED MAHDI SABBAH

21. ÖMER ŞAHBAŞ, 22. CEM ÇELİK, 28. ABDULLAH AYDIN, 67. METE ÇELİK, 71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK, 77. SİNAN AKGÖL

YEDEKLER: 25. MURAT HOCAOĞLU, 3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL, 23. BERKAN İBRAHİM ÇAKIR, 24. EMRE ÖZER, 27. TONI CORREIA GOMES, 44. OĞUZHAN ÇAPAR, 52. ENES SAĞLIK, 54. BATUHAN KIRDAROĞLU, 70. EMİR ŞENOCAK, 99. EDOUARD KARAMO NDIAYE

Teknik Sorumlu: DİLAVER MUTLU