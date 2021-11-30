Fırtınanın ardından Kocaeli'de son durum

Kocaeli’yi dün itibariyle etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Kocaeli Valiliği tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kocaeli’de 128 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 25 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 6 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 5 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması, 14 Seranın hasar gördüğü, 6 aracın hasar gördüğü, bir işletmeye ait 1 duvarın çökmesi ile toplam 195 olay meydana geldi. Ayrıca İl genelinde etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batarken, 7 tekne ise karaya çıkarıldı.

8 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik kesintileri ile ilgili yapılan açıklamada ise il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı, SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapıldığı belirtildi. Olayda, 8 vatandaş yaralanırken Derince’de ikamet eden bir vatandaş ise çatıdan düşmesinin ardından kurtarılamadı. Ayrıca bugün için okulların tatil edilmesi kararı alındı. Gece boyunca devam eden yağışların ardından Kocaeli Valiliği dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

İNSAN YOĞUNLUĞU AZ

Sabah saatlerinde gecenin bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Birçok yerde ağaçlar devrilirken esnafın dükkanlarını ve dükkan önlerini temizlediği görüldü. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri her ihtimale karşı hazır beklerken İzmit’te Yürüyüş Yolu Projesi ve Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Düzenleme Projesi’nin devam ettiği görüldü. Uyarılar ve tedbirlerin ardından Kocaeli’de çoğu sokakta insan yoğunluğuna rastlanmadı.