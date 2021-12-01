Adanaspor - Kocaelispor

Kocaelispor Türkiye Kupası 4. tur maçında Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maç başladı

Dk. 4: İlk tehlikeli atak Kocaelispor’dan geldi. Mehmet’in şutunda kaleci Burak topu çıkardı. Burak’tan seken topu Yiğitali’ye geldi. Yiğitali’nin sol çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.

Dk. 9: Kocaelispor’da Mehmet Taş orta sahada topu kazandı. Mehmet müsait durumdaki arkadaşları yerine kaleyi düşündü ve Mehmet’in şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

0-1

Dk. 18: Kocaelispor, Dilaver’in golü ile 1-0 öne geçti. Kullanılan taç atışında Semih sağ kanattan topu ortaladı. Penaltı noktası ile altı pas noktası arasında bulunan Dilaver topun gelişine çok iyi vurdu ve sol köşeden topu filelerle buluşturdu.

Dk. 24: Adanaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan Ahmethan’ın pasında Alpay Çelebi son anda araya girdi ve topun Kingsley’e gelmesine engel oldu.

Dk. 33: Kocaelispor farkı 2’ye çıkardı. Sahasından çok iyi toplarla çıkan yeşil siyahlılarda Tisdell’in pasında Semih topu aldı ve pasında Mevlüt topa klas vurarak topu ağlara gönderdi. Semih bu maçtaki ikinci asistini yaptı.

Dk. 35: Kocaelispor 3. gole çok yaklaştı. Diop rakibinden şık bir şekilde sıyrıldı ve bir anda kaleci Burak’ı karşısında gördü. Genç futbol solundaki Yiğitali’ye pas vermek yerine kaleyi düşündü ve ancak topu istediği gibi kaleye gönderemeyince önemli bir fırsat da kaçmış oldu.

Dk. 38: Kocaelispor yine golle burun buruna geldi. Topla birlikte ceza sahasına sokulan ve Burak’ı karşısında gören Yiğitali bir türlü topu kaleye gönderemedi.

Dk. 39: Adana ekibinde Ahmet’in pasında Kinsley topu filelerle buluşturdu ancak pozisyon ofsayt nedeni ile gol değeri kazanmadı.

Dk. 40: Kocaelispor’da Tisdell ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Müsait durumdaki futbolcunun şutu üstten dışarıya çıktı.

İLK YARI SONA ERDİ

Dk. 52: Adanaspor gole çok yaklaştı. Kingsley’in pasında Bruns, İsmet’i karşısında gördü. Bu futbolcunun vuruşunda İsmet topu ayakları ile son anda kurtardı.

Dk. 59: Kocaelispor’da Tisdell topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt nedeni ile gol değeri kazanmadı.

Dk. 60: Kocaelispor'da Mevlüt çıktı genç futbolcu İsa oyuna dahil oldu

Dk. 61: Kocaelispor’da Yiğitali sol kanattan üst üste çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Bu futbolcunun şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

Kocaelispor'da oyuncu değişiklikleri...

52 DENİZALP ÖZDEMİR

(Dk. 74 ATİLA TURAN)

61 TERRENCE TISDELL

(Dk. 74 BENHUR KESER

Dk. 76: Adanaspor’da savunma arkasına gönderilen uzun topa Tetteh hareketlendi. Bu futbolcu İsmet’in üzerinden topu aşırtmak istedi, top İsmet’ten döndü. Adana ekibi pozisyonda İsmet’in topu eli ile kestiği ifade etse de hakem aynı görüşte olmadı.

Dk. 78: Kocaelispor’da Benhur’un pasında Atila topu ceza sahasına ortaladı. İsa’dan önce Adana savunması topu uzaklaştırdı, İsa da rakibine faul yaptığı için pozisyon sonlandı.

Dk. 81: Adana ekibi farkı 1’e indirdi. Savunma arasına koşu yapan Samuel Tetteh ceza sahası içinden topa sert ve isabetli vurdu. İsmet, soluna gelen topa bir şey yapamadı. (1-2)

Dk. 90+3: Adana ekibinde Tetteh’in uzaktan çektiği etkili şutu İsmet soluna uçarak 90 diye tabir edilen yerde kornere tokatladı.

Dk. 90+5: Adanaspor’da Celil’in şutunda top üstten dışarıya çıktı.

MAÇ BİTTİ... ADANA'DA TUR KOCAELİSPOR'UN! "1-2"

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ADANASPOR – KOCAELİSPOR

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Haydar Avcı

ADANASPOR: 1 BURAK ÇAPKINOĞLU, 13 HARUN KAYA, 3 ÖMER ÇAKI, 69 YOHAN ROCHE, 30 RÜŞTÜ HANLI, 94 İBRAHİM AKSU, 8 CEM ÖZDEMİR, 90 AHMETHAN KÖSE, 36 KINGSLEY INNOCENT, 11 SAMUEL TETTEH, 77 İSMAİL ERDOĞAN

YEDEKLER: 18 GORAN KARACIC, 12 ISAAC DONKOR, 23 EVREN KORKMAZ, 5 CELİL YÜKSEL, 20 THOMAS BRUNS, 35 UĞURCAN YAZĞILI, 99 FIRATCAN ÜZÜM, 70 FATİH ARDIÇ

KOCAELİSPOR: 17 İSMET YUMAKOĞULLARI, 4 MEVLÜT ÇELİK, 6 MEHMET TAŞ, 15 ALPAY ÇELEBİ, 27 SEMİH KARADENİZ, 28 MOUHAMED DIOP, 52 DENİZALP ÖZDEMİR, 61 TERRENCE TISDELL, 66 MEVLÜT ERDİNÇ, 86 DİLAVER GÜÇLÜ, 89 YİĞİTALİ BAYRAK

YEDEKLER: 23 DOĞUKAN KAYA, 3 DIOGO ÖZÇAKMAK, 7 MUSA NİZAM, 8 YILMAZ ÖZEREN, 12 ATİLA TURAN, 19 İSA NALBANT, 20 GEORGES MANDJECK, 29 MICHAEL PEREIRA, 77 BENHUR KESER