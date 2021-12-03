Darıca’da en özel etkinlik

Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Darıca genelinde eğitim veren özel uygulama sınıflarında eğitim gören özel öğrencilerle Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören kursiyerlere yönelik gerçekleşen etkinliğe Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
ENGELLİLER UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI
Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde (DAREN) eğitim gören engelli vatandaşların kurslarda öğrendikleriyle ortaya çıkardıkları eserlerin sergilendiği etkinlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da protokolle birlikte sergiyi gezerek eserleri inceledi. Engelli vatandaşların hünerlerini sergilediği ve el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi büyük beğeni gördü. Sergi sonunda engellilere yönelik çeşitli aktivite ve eğlencelerin olduğu gösteriler sahnelenirken engelli vatandaşlar ve aileleri özel günlerinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadılar.
“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Etkinlikte bir konuşma yapan ve engelli vatandaşlarımızın her zaman en büyük destekçisi olacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bugün çok özel bir etkinlikte bir aradayız. Aslında birbirimizden hiçbir farkımızın olmadığını sergide bir kez daha gördük. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Engelli kardeşlerimiz şans verildiğinde neleri başarabileceklerini sergideki eserleriyle ortaya koymuşlar. Bizler de Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin de kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri adına DAREN bünyesinde açtığımız kurslarla eğitim veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ak Partili - Ufuk nerde kaldık haydi hamle yaptı ye şu keli edep yahu ne utanma ne sıkılma
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.