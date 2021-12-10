Kocaeli Kadın FK’yı lig heyecanı sardı    

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nde antrenmanlar tempolu bir şekilde devam ediyor. Hasan Alemdar’ın öğrencilerinde hedef 18 Aralık’ta başlayacak olan yeni sezonda da ilimizi en iyi şekilde temsil etmek

İLK 4 PLAY-OFF, SON 4 PLAY-OUT

Turkcell’insponsorluğundadüzenlenen Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon 18 Aralık’ta başlayacak. Önceki gün çekilen kuraların ardından kızlarımızda heyecan hayli arttı. 24 takımın 12’şerli 2 gruba ayrıldığı yeni sezonda gruplarında ilk 4 sırayı alacak olan takımlar Play-Off’a kalacak, son 4 takım ise Play-Aut maçlarına çıkacak. Play-Out maçları sonunda da 4 takım 1. Lig’e düşecek.

TEMPO ÇOK YÜKSEK

Sezonun ilk maçını AtaşehirBelediyespor ile sahasında oynayacak olan yeşil siyahlılar antrenmanlarını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda yapıyor. Hasan Alemdar teknik direktörlük yaptığı, Özge Arslan, Sinem Şirin ve Emre Şimşek’in de yardımcılık yaptığı takımda tempo oldukça yükseldi. Kadrosuna olarak Özbekistan Milli Takımı’ndan Salih Hüseyinova’yı katan takımda hedef Play-Off’a kalmak.

ALEMDAR: TAMAMI YERLİ BİR TAKIMIZ

Kadın futbolunda ülkenin fabrikası olan alt yapı gruplarında 200’e yakın kız sporcusu bulunan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, milli takımlara gönderdiği futbolcularla da adından oldukça söz ettiriyor. Çok iyi bir jenerasyonun yetiştiği kulüp geleceğe güvenle bakıyor. Teknik Direktör Hasan Alemdar “Ligin tek yerli futbolculardan kurulu takımıyız. Özbekistan’dan gelen Saliha da bizim kızımız. Kendi yetiştirdiğimiz, yerli 2-3 transfer yaptığımız takımımız şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi.

ÖZGE ARSLAN: ALT YAPIMIZ BİZE YETER

Takımın genç ve başarılı antrenörü Özge Arslan “Takımın çalışmasından ve coşkusundan çok memnunuz. İlk kez düzenlenecek olan Süper Lig sezonu öncesinde hedefimiz tabii ki üst sıralar. Kimin hangi futbolcuyu transfer ettiği ile ilgilenmiyoruz. Bizim alt yapımız bize yeter. Biz 2-3 sonrasını öngörebiliyoruz ve Türk kadın futbolu için de Kocaeli Kadın FK’nın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Başta kızlarımız olmak üzere tüm takımlara yeni sezonda başarı diliyorum” dedi.

KOCAELİ KADIN FK FİKSTÜRÜ

1. HAFTA: Ataşehir Belediye (İ)

2. HAFTA: Fatih Vatan (D)

3. HAFTA: Hatayspor (İ)

4. HAFTA: Kireçburnu (D)

5. HAFTA: Karadeniz Ereğli (İ)

6. HAFTA: 1207 Antalya (D)

7. HAFTA: Ankara Fomget (İ)

8. HAFTA: Amedspor (D)

9. HAFTA: Altay (İ)

10. HAFTA: Fenerbahçe (D)

11. HAFTA: Beşiktaş (D)