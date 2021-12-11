Bilgili Kültür Okulları’nda şenlik var! Gelirler SMA’lı Barkın için

Özel Bilgili Kültür Okulları Kocaeli'nin en büyük 'iyilik organizasyonu' olarak adlandırdıkları Kış Şenliğini bu yıl bu yıl SMA Hastası Barkın Kaplan için gerçekleştirdi. Okulda gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan ürünler, geliri Barkın’ın tedavisine bağışlanmak üzere satışa sunuldu. Kocaeli Valiliğinin onayı ile yapılan etkinlikte öğrenciler ve veliler satış yaptı.

“BU ŞENLİĞİN SAHİBİ ÖĞRENCİLER”

Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, “Bazı değerlerimizi kaybettik diye hayıflanıyorduk. Sabahtan beri gördüğümüz manzara bizim hala değerlerimizi kaybetmediğimizi gösteriyor. Biz sadece organizasyon kısmındayız. Özlemişiz. Çocuklarımız sosyal faaliyet içinde olmayı çok özlemiş. Asıl bu şenliğin sahibi kıymetli evlatlarımız ve velilerimiz. Bu işin sahibi onlar. Çok coşkulu bir gün oldu.

“ŞEHRİMİZİN ÇOCUĞU İÇİN HAKKIMIZI KULLANDIK”

İnşallah kısa sürede çocuğumuzu sağlığına kavuştururuz. Kültür okulları ailesi olarak bugün bunun startını verelim. Ben emeği geçen tüm öğretmenlerimize evlatlarıma teşekkür ederim. Bu organizasyonları düzenlemek kolay değil. Bu yıl 6'cısını düzenliyoruz. Her sene de coşkulu oluyor. Türkiye'de çok fazla SMA hastası var. Şehrimizin çocuğu için hakkımız kullandık” ifadelerini kullandı.

“BABADAN PLAKET”

Barkın’ın babası Barış Kaplan okul yönetimine teşekkür plaketi verdi. Baba Kaplan, “SMA hastalığı çocuk ölümlerinin çok yüksek olduğu bir hastalık. Bugün yaptığınız kampanya sadece barın için değil tüm SMA hastalarımız için bir birlik örneği. Hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.