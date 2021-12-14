Altınordu - Kocaelispor

1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, Altınordu deplasmanında sahaya çıktı.
Maç başladı...
dk.2 Altınordu'da Kenan Burak paslaşmasında Burak'ın plase vuruşu, yandan avuta çıktı.
Bu pozisyondan sonra Georges Mandjeck sakatlık geçirdi.
dk.5 Furkan sağdan nefis ortaladı, Kenan çok yakın mesafeden kafayı vurdu, avuta gönderdi.
Savunma yine seyretti...
dk.14 Semih sarı kart
dk.16 GOOOOOOOOOOL... DİOP...
dk.16 Sağdan Tisdell atağımızı geliştirdi ortaladı, Diop altı pasta kafayı dokundu, ağları gördü: 0-1.
gooooooool... dk.21 Pereira
Sağdan Atilla korneri kullandı, arka direkte Pereira Furkan ile kafaya çıktı, seken top ağlara gitti: 0-2...
dk.27 Hüsamettin sağ çaprazda bomboş kaldı, müsait durumdayken çok kötü vurdu, avut.
dk.28 Buz kestik. Hüsamettin Kenan'ın pasıyla bir anda altı pasta bomboş kaldı, son anda araya giren Diogo kornere gönderdi. Altınordulular penaltı bekledi. kornerden sonuç gelmedi.
dk.30 soldan gelen topta Altınordulu Kenan üzerinden atladı, altı pasta boş kalan Ahmet Dereli kötü vurdu, yüzde yüz golden kurtulduk.
dk.31 Altınordu yine yüklendi. Burak golü atacakken Korcan yüze yüz golü önledi.
dk.43 Mandjeck kendi topuyla kaleye yöneldi, 25 metreden kaleyi gören pozisyondan plase yaptı, kaleci rahat bloke etti.
dk.44 Kenan Altınordu adına atak geliştirdi ceza alanında düştü, hakem penaltı vermedi.
dk.44 Altınordu atağında bir anda ceza alanı karıştı, Muzaffer kafayı vuracakken Korcan'ın altında kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Korcan sakatlık geçirdi.
Korcan sarı kart gördü...
Gol... dk.45+3... Ahmet Dereli penaltıyı kullandı, farkı bire indirdi: 1-2
dk.46 Altınordu'da Metehan çıktı, Kürşat girdi...
Maçın ilk yarısı sona erdi: Altınordu: 1-Kocaelispor:2
dk.50 Mandjeck orta sahadan kontra atağı başlattı, bir anda 2'ye 1 yakalayan Kocaelispor forveti Benhur ile üçüncü golü bulamadı. İnanılma pozisyon kaçtı.
dk.53 Mandjeck atak yaparken sert müdahaleye maruz kaldı yerde kıvanmaya başladı, hakem oyunu durdurmadı, Altınordu pozisyon yakaladı, Muzaffer nihayet taca atınca tedavi yapılabildi. Hakemin bu hatası affedilir gibi değildi.
dk.55 Burak serbest vuruşu kullandı, barajdan döndü, Muzaffer dönen topa sert vurdu, üstten avut.
dk.59 Burak sağdan serbest vuruşta kaleye ortaladı, savunma izledi, son derece lakın mesafeden Kenan dokundu, Korcan yerde bloke etti.
dk.60 Benhur çıktı. Yiğitali girdi.
dk.65 Furkan Metin, savunmadan dönen topu düzeltti. sağ çaprazdan sert vurdu, avut.
dk.67 Diop soldan Yiğitali'ye adeta al da at dedi, Yiğitali çaprazdan kötü vurdu, avut.
Tisdell çıktı İsa girdi, Kenan çıktı, Feyttullah girdi.
dk.69 gol... Altınordu beraberliği sağladı, Emircan ceza yayı önünde bomboş bekleyen Kürşad'a bıraktı, Kürşad çok sert ve tam köşeye vurdu, top yerden ağlarımıza gitti: 2-2...
dk.71 Yiğitali sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ali Emre'de kaldı.
dk.74 gol... 3-2... Savunma hataları Altınordu'ya galibiyeti getirdi. Hüsamettin sağdan ortaladı, Emircan dokundu, Korcan'dan seken topu Burak tamamladı.
dk.75 Furkan Metin sarı kart gördü.
Golden sonra Korcan ile Diogo tartıştı.
DK.81 dİOP'UN YERİNE MEVLÜT eRDİNÇ GİRDİ.
dk.82 Recep Ali'ye aktardı, Ali sol çaprazdan sert vurdu, Korcan yatarak önledi.
dk.83 Tisdell sağdan altı pasa çıkardı., Mevlüt'ten önce savunma uzaklaştırdı.
dk.83 Altınordu penaltı kazandı. Burak İrnce ceza alanına girdi, Mandjeck müdahale etti, penaltı geldi.
dk.84 Penaltıdan Recep'in penaltısını Korcan kurtardı.
dk.86 Ali Dereli'ye sarı kart çıktı...
dk.90+1 Emircan kontra atakta bomboş durumda sert vurdu, Korcan son anda müdahaleyle golü önledi.
5 dakika ilave edildi.
dk.90+7 Altınordu kalesindeki karambolde son dokudan Mevlüt Erdinç golü atamadı, maç sona erdi.
ALTINORDU: 3-KOCAELİSPOR: 2...
*********
ALTINORDU İlk 11
1. ALİ EMRE YANAR
26. FURKAN METİN
11. ALİ DERE
92. RAHMİ SALİH KAYA
2. VOLKAN FINDIKLI
5. METEHAN YİLMAZ
52. HÜSAMETTİN YENER
8. MUZAFFER KOCAER
10. AHMET DERELİ
21. BURAK İNCE
42. KENAN FAKILI
Yedekler
16. EMİRHAN EMİR
83. SERHAT ÖZTAŞDELEN
17. RECEP AYDIN
18. RIDVAN KOÇAK
23. YUSUF YALÇIN ARSLAN
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
77. FEYTTULLAH GÜRLÜK
80. SAMİ SATILMIŞ
88. YUSUF CAN ESENDEMİR
99. ANIL ARICIOĞLU
Teknik Sorumlu
KOCAELİSPOR İlk 11
1. KORCAN ÇELİKAY
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
8. YILMAZ ÖZEREN
15. ALPAY ÇELEBİ
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
66. MEVLÜT ERDİNÇ
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan keskin - yazıklar olsun böyle bir takıma ve teknik DİKTATÖRE
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.