Spor Toto 1.Lig karşılaşmasında Kocaelispor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Maça Kocaelispor başladı
Maçın ilk dakikasında Pereira topa kayarak müdahale etti. Futbolcu hafif bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edebiliyor...
Karşılaşma üst üste faullerle başladı. Bu kez merkezde Tisdell sakatlık geçirdi. Tisdell de aksayarak oyuna devam ediyor.
SARI KART: Dk. 26 Musa Muhammed (Eyüp)
0-1.. Dk. 23... Timur Temeltaş...
Dk. 22: Kocaelispor’da Atila ceza sahası önünde kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptı. Halem Burak Pakkan serbest vuruş kararı verdi. Topun gerisine geçen Timur Temeltaş sağ ayağı ile sol köşeye kesme diye tabir edilen bir şut gönderdi. Top, Korcan’ın solundan ağlara gitti.
Dk. 37: Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Umut Bulut’un şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.
ilk yarı sona erdi
ikinci yarı başladı...
Dk. 53: Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Sağ kanattan Benhur topu son çizgi üzerinden çevirdi, kale önünde Diop topun gelişine sert vurdu, kaleci Emrullah topu gol çizgisi üzerinden çevirdi.
Dk. 69: Kocaelispor’da Omolo ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kornere çıktı.
Dk: 79: Benhur'un pasında ceza sahası içinde, topla buluştu. Düzgün vuruşta skora dengeyi getirdi
Dk. 81: Kocaelispor'da Yiğitali'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şut soldan az farkla dışarıya çıktı.
Dk. 87 Kocaelispor 2. gole yaklaştı. Atilla sol kanattan ceza sahasına girdi. Rakibinden topu kurtaran Atilla'nın ortasında savunmadan seken top kornere çıktı.
Maça 5 dk ilave edildi
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KOCAELİSPOR:
İlk 11
1. KORCAN ÇELİKAY
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
15. ALPAY ÇELEBİ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
8. YILMAZ ÖZEREN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
66. MEVLÜT ERDİNÇ
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
EYÜPSPOR
İlk 11
15. EMRULLAH ŞALK
4. YALÇIN KILINÇ
9. UMUT BULUT
11. PA AMAT DIBBA
23. TİMUR TEMELTAŞ
26. MUSAH MOHAMMED
6. MİKAİL OKYAR
53. BÜLENT UZUN
57. ENES KESKİN
77. UĞUR AKDEMİR
99. CENK AHMET ALKILIÇ
Yedekler
25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE
7. ERENCAN YARDIMCI
10. GÖKCAN KAYA
61. TAHA BALCI
30. ENES ERSOY ÖZTÜRK
33. KEMAL TOKAK
54. MEHMET USLU
70. METE KAAN DEMİR
28. TAŞKIN İLTER
Teknik Sorumlu
ZAFER TURAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.