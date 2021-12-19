Spor Toto 1.Lig karşılaşmasında Kocaelispor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Maça Kocaelispor başladı

Maçın ilk dakikasında Pereira topa kayarak müdahale etti. Futbolcu hafif bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edebiliyor...

Karşılaşma üst üste faullerle başladı. Bu kez merkezde Tisdell sakatlık geçirdi. Tisdell de aksayarak oyuna devam ediyor.

SARI KART: Dk. 26 Musa Muhammed (Eyüp)

0-1.. Dk. 23... Timur Temeltaş...

Dk. 22: Kocaelispor’da Atila ceza sahası önünde kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptı. Halem Burak Pakkan serbest vuruş kararı verdi. Topun gerisine geçen Timur Temeltaş sağ ayağı ile sol köşeye kesme diye tabir edilen bir şut gönderdi. Top, Korcan’ın solundan ağlara gitti.

Dk. 37: Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Umut Bulut’un şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

ilk yarı sona erdi

ikinci yarı başladı...

Dk. 53: Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Sağ kanattan Benhur topu son çizgi üzerinden çevirdi, kale önünde Diop topun gelişine sert vurdu, kaleci Emrullah topu gol çizgisi üzerinden çevirdi.

Dk. 69: Kocaelispor’da Omolo ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

Dk: 79: Benhur'un pasında ceza sahası içinde, topla buluştu. Düzgün vuruşta skora dengeyi getirdi

Dk. 81: Kocaelispor'da Yiğitali'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şut soldan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 87 Kocaelispor 2. gole yaklaştı. Atilla sol kanattan ceza sahasına girdi. Rakibinden topu kurtaran Atilla'nın ortasında savunmadan seken top kornere çıktı.

Maça 5 dk ilave edildi

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KOCAELİSPOR:

İlk 11

1. KORCAN ÇELİKAY

6. MEHMET TAŞ

12. ATİLA TURAN

13. ABDOULAYE CISSE

15. ALPAY ÇELEBİ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

27. SEMİH KARADENİZ

28. MOUHAMED DIOP

29. MICHAEL PEREIRA

61. TERRENCE LEONARD TISDELL

77. BENHUR KESER

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. MEVLÜT ÇELİK

8. YILMAZ ÖZEREN

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

18. JOHANNA OCHIENG OMOLO

19. İSA NALBANT

52. DENİZALP ÖZDEMİR

66. MEVLÜT ERDİNÇ

89. YİĞİTALİ BAYRAK

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

EYÜPSPOR

İlk 11

15. EMRULLAH ŞALK

4. YALÇIN KILINÇ

9. UMUT BULUT

11. PA AMAT DIBBA

23. TİMUR TEMELTAŞ

26. MUSAH MOHAMMED

6. MİKAİL OKYAR

53. BÜLENT UZUN

57. ENES KESKİN

77. UĞUR AKDEMİR

99. CENK AHMET ALKILIÇ

Yedekler

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE

7. ERENCAN YARDIMCI

10. GÖKCAN KAYA

61. TAHA BALCI

30. ENES ERSOY ÖZTÜRK

33. KEMAL TOKAK

54. MEHMET USLU

70. METE KAAN DEMİR

28. TAŞKIN İLTER

Teknik Sorumlu

ZAFER TURAN