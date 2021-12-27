- 27 Ara 2021 - 13:42 G: 27 Ara 2021 - 13:45

Hobisi, ünlüler ile fotoğraf çektirmek

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya, ünlülerle fotoğraf çekilebilmek için her seferinde kilometrelerce yol gidiyor.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan magazin gazetecisi 35 yaşındaki Sedat Sarıkaya’nın hobisi duyanların ağzını açık bırakıyor. Uzun yıllardır müzik sektörünün ünlü isimleriyle fotoğraf çekilebilmeyi hedefleyen ve bunu adeta hobi haline getiren Sarıkaya, bu uğraş için her seferinde mesafe tanımaksızın kilometrelerce yol gidiyor. Sarıkaya, bazı durumlarda ise yolda bir ünlü ismi gördüğü zaman aracın durdurup pencereden fotoğraf çekiliyor. Zamanla adeta bir ‘Ünlü Avcısı’ haline gelen Sarıkaya, bu zamana kadar İrem Derici, Hande Yener, Derya Uluğ, Cem Belevi , Atiye Deniz , Halil Sezai, Tuğba Yurt, İsmail YK ,Türkan Şoray, Merve Özbey, Ebru Yaşar gibi bir çok ünlü isimle yan yana fotoğraf çektirdi.
Yanına gidip tanışma imkanı olan her ünlü isimle bir araya geleceğini vurgulayan Sarıkaya, fotoğraf çekilme hobisine devam edeceğini de söyledi.

27 Ara 2021 - 13:42 - Gündem

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