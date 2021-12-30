- 30 Ara 2021 - 10:56 G: 30 Ara 2021 - 10:57

Büyükşehir Kadınlar Korosu’ndan muhteşem yıl sonu konseri

Büyükşehir Kadınlar Korosu tarafından düzenlenen konserde, Türk müziğine eşsiz eserler kazandırmış Suat Sayın ve Coşkun Sabah şarkıları müzikseverle buluştu

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından yılın son haftasında Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen yılın son konserinde iki önemli bestekâr Suat Sayın ve Coşkun Sabah’ın en seçkin eserleri beraber ve solo olarak müzikseverlerle buluştu. Konsere yoğun katılım gösteren tüm musıkiseverler konser boyunca eserlere eşlik etti. Konser sonunda TRT klarnet sanatçısı Tanju Erol’a, sunucu Yasemin Yılmaz’a ve şef Ayşen Cengiz’e çiçek takdim edildi.

SEÇKİN REPERTUVAR

Ayşen Cengiz’in şefliğini yaptığı Büyükşehir Kadınlar Korosu, iki değerli sanatçının bestelenmiş en özel eserlerini seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan kadınlar korosu, bu özel konserde sevilen şarkıları söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserle, müzikseverlerle bir araya gelen koro, katılımcılara müzik keyfi yaşattı. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar da Türk Müziği’nin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.

30 Ara 2021 - 10:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.581.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir Kadınlar Korosu’ndan muhteşem yıl sonu konseri mask
Büyükşehir Kadınlar Korosu’ndan muhteşem yıl sonu konseri
Kasımpaşa - Kocaelispor mask
Kasımpaşa - Kocaelispor
Hobisi, ünlüler ile fotoğraf çektirmek mask
Hobisi, ünlüler ile fotoğraf çektirmek
Adanaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım) 2-0 mask
Adanaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım) 2-0
Kartepe'den eşsiz kar görüntüleri mask
Kartepe'den eşsiz kar görüntüleri
Kocaelispor - Eyüpspor mask
Kocaelispor - Eyüpspor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL