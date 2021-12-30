Büyükşehir Kadınlar Korosu’ndan muhteşem yıl sonu konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından yılın son haftasında Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen yılın son konserinde iki önemli bestekâr Suat Sayın ve Coşkun Sabah’ın en seçkin eserleri beraber ve solo olarak müzikseverlerle buluştu. Konsere yoğun katılım gösteren tüm musıkiseverler konser boyunca eserlere eşlik etti. Konser sonunda TRT klarnet sanatçısı Tanju Erol’a, sunucu Yasemin Yılmaz’a ve şef Ayşen Cengiz’e çiçek takdim edildi.
SEÇKİN REPERTUVAR
Ayşen Cengiz’in şefliğini yaptığı Büyükşehir Kadınlar Korosu, iki değerli sanatçının bestelenmiş en özel eserlerini seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan kadınlar korosu, bu özel konserde sevilen şarkıları söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserle, müzikseverlerle bir araya gelen koro, katılımcılara müzik keyfi yaşattı. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar da Türk Müziği’nin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.