Metalciler Kocaeli’de direnişin destanını yazdı

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde istediği sonucu alamayan Türk Metal Sendikası, ilk büyük eylemine İzmit’te gerçekleştirdi. Sendika bugün, İzmit Milli İrade Meydanı’nda onbinlerce işçinin katılımıyla dev bir miting organize etti.

ŞEHİR DIŞINDAN İŞÇİLER GELDİ

Kocaeli dışında, başka illerden de geniş katılımın olacağı mitingde toplanma Hasan Gemici Spor Salonu ile Doğu Kışla Parkı’nda oldu. Her iki koldan kortej yürüyüşe geçerek Milli İrade Meydanı’na gelmeye başladı.

KONUŞMALAR VE KONSER

Saat 13.00’te başlayan miting Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın konuşması ile devam etti. Konuşma sonrası işçiler Kıraç konseri ile iş streslerini üzerlerinden attı. Sabahın erken saatlerinden itibaren işçiler, Milli İrade Meydanı’nı doldurmaya başladı. Polis, miting alanı ve çevresinde geceden itibaren yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Milli İrade meydanındaki mitinge Türk İş Mali Sekreteri ve Yol İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, İLO Genel Sekreteri Kemal Özkan, Petrol İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Tüm Tis Genel Başkanı Kenan Öztürk, Genel Maden İş Genel Başkanı Hakan Yeşil, Petrol İş Genel Sekreteri Salip Akduman, Belediye İş Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, İndustriall Genel Sekreteri Kemal Özkan , Türk İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Türk İş Bölge Başkanları ve Şube başkanları katılım gösterdi.

“ÇARKLARI BİZ DÖNDÜRDÜK”

Kardeşlerim bu mitingimizin adı, rastgele seçilmiş bir ad değildir. Bu mitingimiz, “Ölümüne çalıştık, kazanacağız” mitingidir. Evet, biz ölümüne çalıştık. Biz, canımız pahasına çalıştık. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında, çoluk çocuğuyla beraberken, biz çarkları döndürdük, bacaları tüttürdük. Emeğin en kutsal değer olduğunu, dosta, düşmana gösterdik. Ülkemiz sanayisi durmasın diye, ekonomimiz zarar görmesin diye, patronlarımız karlarına kar katsın diye, biz canımız pahasına çalıştık. Canımız pahasına çalıştık’’ ifadelerini kullandı

“BU MİTİNG HERKES İÇİN”

Kavlak yapılan bu büyük mitingin tüm herkesin hakları için olduğu ifadelerini kullanarak, ‘’Biz, Bu pandemi döneminde şehitler verdik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Onları toprağa verip yine tezgahımızın başına döndük. Biz, ölümüne çalıştık, ölümüne çalıştık. Değerli kardeşlerim, bu miting, bu coşku, bu görkemli yürüyüş, yalnızca metal işçileri için değildir. Bu miting, pandemi döneminde canları pahasına çalışan tüm emekçiler içindir. İşten atılan, ücretsiz izne çıkarılan, tüm emekçiler içindir. Bu büyük miting, örgütsüz işçiler içindir. Esnek, kuralsız, güvencesiz çalışanlar içindir. İşsizler içindir. Emeklilikte yaşa takılanlar içindir. Gelecekten umudunu yitirmiş gençler içindir. Bu miting, ezilenler, sömürülenler, hor görülenler, emeğinden başka hiçbir şeyi olmayanlar içindir. Bu büyük miting, sendikalaştıkları için işten atılan, örgütlenme hakkı yok sayılanlar içindir’’ şeklinde konuştu

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Kavlak emekçiler artık yeter diyor, emekçiler artık hakkını istiyor sözlerini kullanarak, ‘’Buradan, Kocaeli Meydanı’ndan, emeğin bu kutsal kürsüsünden, hak için, ekmek için, gelecek için, aş için, iş için mücadele eden tüm emekçilere selam olsun. Değerli dostlarım, bu miting, yalnızca metal işçisine hakkını vermeyen MESS’e karşı değil, emeği hor görenlere, hakkını vermeyenlere cevap vermek, “Evet, biz buradayız” demek içindir. Bu büyük buluşmamız, Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı, “Yeter artık” dediği, “bıçak kemiğe dayandı” dediği bir haykırıştır, bir direniştir’’ ifadelerine yer verdi

“EYLEMSE EYLEM, GREVSE GREV”

Ülkenin her yerinde varız diyen Kavlak, ‘’Kardeşlerim, günlerdir, haftalardır sokaklardayız. Eylemlerimize önce işyerimizde başladık. Vardiya değişimlerinde eylemler yaptık. İşi durdurduk. O da yetmedi, sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmak için, kent meydanlarına çıktık. Sokaklardan, caddelerden sel gibi aktık. Önce İzmir’deydik… Sonra Manisa’dan seslendik. Bursa’daydık, Eskişehir’deydik, Çerkezköy’de, Gebze’de, Sakarya’da, Ankara’daydık, şimdi buradayız. Bizim başka bir niyetimiz yok, gizli bir ajandamız yok. Hepimiz alın terimizin karşılığı için mücadele ediyoruz. Kara, yağmura, soğuğa bakmadan insan gibi yaşamak için hak mücadelesi veriyoruz. Bilmeyenlere, görmeyenlere, duymayanlara, sesimizi duyurmak için olanca gücümüzle bağırıyoruz. Olanca gücümüzle bağırıyoruz. Eylemse eylem, grevse grev” şeklinde konuştu

“HAKETTİĞİMİZİ ALAMADIK”

Emeğimizin karşılığını alamadık bu yüzden bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz diyen Kavlak, ‘’Değerli arkadaşlarım, 12 Ekim 2021 günü, 130 bin metal emekçisi için işveren sendikası MESS ile Masaya oturduk. Tüm iyi niyetimizle, samimiyetimizle, Metal emekçilerinin hakkı için, alın terinin karşılığı için 6 oturum gerçekleştirdik. Ancak şimdilik hak ettiğimizi alamadık. Zor bir yola çıktık. Yolumuz zor, Sıkıntımız büyük. Artık hepimiz Sözün bittiği yerdeyiz. Artık hepimiz dayanma gücümüzün sınırındayız. Artık hepimiz dardayız, zordayız. Günlerdir hepimiz ayaktayız, eylemdeyiz. Dedim ya artık sözün bittiği yerdeyiz. Bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız’’ ifadelerine yer verdi

“BİZ DE ÖNÜMÜZÜ GÖRELİM”

Buradan MESS yetkililerine sesleniyorum diyen Kavlak, “Onların vicdanına, en masum, en insani duygularına sesleniyorum. Artık deniz bitti, bitti. Sakın unutmayın, deniz bizim için biterse, sizin için de bitmiş demektir. Onun için, bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Gelin masaya, bu işi bitirelim. Gelin masaya, iyi bir sözleşme yapalım. Gelin masaya, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda siz de biz de önümüzü görelim. Bizi bekletmeyin, oyalamayın. Hakkımızı verin, elimizi havada bırakmayın, el sıkışalım, işimizin başına dönelim” ifadelerini kullandı

“NE EMEĞİMİZİ, NE MESAİMİZİ NE DE CANIMIZI ESİRGEDİK”

Kavlak MESS önemli bir sınavın eşiğindedir ifadelerini kullanarak, ‘’Bakın, son iki sözleşme sürecimizde, bizim taleplerimize karşı gösterdikleri duyarlılık ve sergiledikleri işbirliği için MESS yetkililerine teşekkür ediyorum. Ama o günler iyi günlerdir. Asıl olan bugündür, bugün. MESS bugün önemli bir sınavın eşiğindedir. O sınav dostluk sınavıdır. O sınav vefa sınavıdır. Biz bugüne kadar, sosyal ortağımıza karşı yalnızca iyi gün dostu olmadığımızı kötü günde de onların yanında olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Ne emeğimizi, ne mesaimizi ne de canımızı esirgedik. Şimdi sıra onlarda. Ne demişler; yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. Ne kadar yiğit olduklarını şimdi göreceğiz. Gösterin iyi niyetinizi. Gösterin dostluğunuzu. Gösterin yiğitliğinizi. Biz de görelim, biz de görelim’’ dedi

“TÜİK’E SESLENDİ”

Kavlak TÜİK rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, ‘’Değerli arkadaşlarım, buradan TÜİK yetkililerine de seslenmek istiyorum. Açıkladığınız o enflasyon rakamları, gerçeği yansıtmıyor. Yahu el insaf, siz bu rakamları nereden alıyorsunuz? Söyleyin de, biz de oradan alış veriş yapalım. Biz dün aldığımız peyniri, zeytini bugün aynı fiyata alamıyoruz. Her alış verişimizde torbamız küçülüyor, ödediğimiz artıyor. O nedenle, sizin açıkladığınız o rakamlara kimse inanmıyor, inanmıyor’’ şeklinde konuştu.

“KUL HAKKI YEMEYİN”

Kavlak yapılan tüm üretimi emekçinin gerçekleştirdiğini söylerek, ‘’Yarın Aralık ayının enflasyonu açıklanacak, Gelin, çarşının, pazarın enflasyonunu açıklayın. Gelin, elinizi vicdanınıza koyun. Sizin açıkladığınız o enflasyona göre zam alan bu ülkenin işçisine, memuruna, emeklisine kıymayın. Bu ülkeyi sırtında taşıyan emekçilere kıymayın. Bu yaptığınız kul hakkı yemektir. Ayıptır, günahtır. Sanmayın ki, o çarklar kendiliğinden dönüyor, o bacalar kendiliğinden tütüyor. Sanmayın ki, bir sihirli el dokunuyor ve metal sektörü ihracat rekorları kırıyor, şampiyon oluyor. Kendinize gelin, kendinize. Onların hepsini biz yapıyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz kazandırıyoruz’’ ifadelerini kullandı

“ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIK”

Kavlak emekçilerin ölümüne çalıştığını vurgulayarak, ‘’Evet, biz de biliyoruz. Ülkemizin en büyük fabrikaları üretime ara veriyor. Peki, o fabrikaları biz mi durduruyoruz? Üretimden biz mi kaçıyoruz? Çip krizini biz mi yaratıyoruz? O nedenle, sakın bize duruşları bahane etmeyin. Çünkü biz, bütün krizlerin faturasını canımızla ödedik. Biz, canımız pahasına çalıştık. Biz, ölümüne çalıştık. Ölümüne çalıştık’’ ifadelerine yer verdi

“MASADA DİRENECEĞİZ”

Hakkımızı almadan o masayı bırakmayacağız şeklinde konuşan Kavlak, “Biz umutsuz değiliz. Biz, çaresiz değiliz. Biz, hiçbir zaman hayattan ümidimizi kesmedik. “Buraya kadarmış” demedik. Mücadeleyi bırakmadık. Kendimize güvendik. Bir olduk, iri olduk, diri olduk. Yine öyle olacağız. Bundan önce çalıştık, ürettik, hakkımızı aldık. Yine alacağız. Zorluklar karşısında, “bana mısın?” demedik. Yine demeyeceğiz. Zaman yaklaşıyor, O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız. O masayı miting alanına çevireceğiz. O masada direneceğiz. 2017 sözleşmesinde çıtayı buraya koyduk, 2019’da buraya çıkardık, Şimdi buraya koyacağız, buraya. Vallahi de koyacağız, billahi de koyacağız’’ dedi

“ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ”

Kavlak insanca yaşamak istediklerini belirterek, “Biz, Nedeni olmadığımız bir sorunun mağduru olmak istemiyoruz. Biz, bu krizlerin bedelini ödemek istemiyoruz. Biz her şeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Biz, karakışta işten atılmak istemiyoruz. Biz, evimize helal ekmek götürmek, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakabilmek istiyoruz. Biz, üz kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Biz, iş cinayetlerinde can vermek istemiyoruz. Biz, bu ülkede çalışmak, üretmek, ürettiğimizden hakça pay almak istiyoruz. Biz, insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı

“MÜCADELENİN KRALINI VERİRİZ”

Kavlak sözlerinin sonunda biz gerekirse mücadeleyi sokaklara taşımayı biliriz ifadelerini kullanarak, ‘’Biz, sosyal diyaloğu hiç terk etmedik. Uzlaşmak için her yolu denedik. İyi niyetimizi gösterdik. Ancak gördük ki, muhatabımız bunu anlamıyor. Bizi zorluyor, zora koşuyor... Evet, biz, mücadelemizle, verdiğimiz yaşam kavgasıyla, içimizde yanan memleket sevdasıyla, zor zamanların insanlarıyız. Fakat şunu da hiç kimse aklından çıkartmasın. Zor zamanların insanlarıyız, ama kölesi de değiliz, değiliz. Biz, Bu süreci barış içinde masada bitirmek istiyoruz. Ama olmazsa, işi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. Biz, o sokakların yabancısı değiliz. Biz, o sokaklarda büyüdük, o sokaklardan geldik. Gerektiğinde yine o sokaklara döneriz, mücadelenin kralını veririz” şeklinde konuştu.