 Eğitim-Sen Kocaeli 27’nci yılını coşkuyla kutladı!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) kuruluşunun 27’nci yıl dönümü nedeniyle bugün İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda düzenlediği etkinlik ile üyeleriyle bir araya geldi. Düzenlenen organizasyona Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım ve şube yöneticileri, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sinan Muşlu, CHP İl Yönetimi ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa ve il yöneticileri, SOL Parti İl Başkanı Ömer Budak, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, SYKP İl Temsilcileri, TİP İl Temsilcileri, Tüm-Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı, Haber-Sen İl Temsilcisi Emre Toptaş, Kocaeli Dersimliler Dernek Başkanı Ruhi Çelik, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Eğitim-Sen eski Şube Başkanları Suca Omurca ve Sezai Bayram ve çok sayıda öğretmen katılım sağladı.

“KARARLILIĞIMIZI KAYBETMEYECEĞİZ”

Açılış konuşmasını yapan, Eğitim-Sen’in tarihini anlatan Şube Başkanı Suphi Yıldırım, “Örgütümüz kurulduğu günden bu yana laik, kamusal, ana dilde cinsiyet eşitlikçi bir eğitimi savunmuş, hiçbir ödün vermeden mücadelesini sürdürmüştür. Eğitim-Sen kurulduğu günden bu yana toplumsal yaşamı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyenlere karşı mücadele vermiştir, veriyor. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında fiili mücadele anlayışımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Eğitim-Sen cinsiyet ayrımcılığa karşı kadın mücadelesinin, emperyalizme karşı özgürlüğün, her zaman barış içerisinde yaşamanın savunucusu olmuştur. Bu kararlılığımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. 27’nci kuruluş yıl dönümümüz hepimize kutlu olsun” dedi. Daha sonra sendika tarihiyle ilgili slayt gösterimi gerçekleştirildi.

“YARALARIMIZI SARMAYA BAŞLADIK”

Eğitim-Sen MYK Üyesi Sinan Muşlu yaptığı konuşmada, “Eğitim-Sen yoğun bir çalışma içerisinde. Oldukça yoğun bir şekilde devam ettiğini, örgütlenmeden eğitime kadar birçok alanda bölge bölge, il il çalışma yürütüldüğünü belirtmek istiyorum.Yoğun bir şekilde eğitim faaliyetlerimiz, toplantılarımız devam ediyor. Son 4-5 yılda Eğitim-Sen'e dönük saldırılar bizleri çok yaralamıştı, belki bizleri geri çekilmeye zorlamıştı ama özellikle son dönemde yoğun bir çabayla şubelerimizin yoğun bir çabasıyla, iş yeri temsiclierlimizin yoğun bir çabasıyla, üyelerimizin yoğun bir çabasıyla bu yaralarımızı sarmaya başladığımızı belirtmek isterim. Okulların açılmasıyla birlikte iş yerlerinden merkeze kadar yoğun bir çalışmayla bugün itibariyle sendikamız dünden biraz daha güçlü, düne göre biraz daha yaralarını sarmış, güçlenmiş durumda ama elbette yeterli değil. Bu çalışmalarımızı daha da yükseltmek, Eğitim-Sen'i eski görkemli günlerine yeniden kazandırmak, güçlü bir emek ailesine dönüştürmek amacımız. Türkiye’nin gündemine çözüm üretebilen, gündemi etkileyebilen güçlü bir sendikaya dönüştürmenin çabası içerisindeyiz. Adım adım yol aldığımızı belirtmek isterim. Tekrar kuruluşumuz kutlu olsun” dedi. Konuşmaların ardından Eğitim-Sen korosu ve Eksikgitar grubu katılımcıları türkülerle ve şarkılarla eğlendirdi.