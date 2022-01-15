Kocaelispor - Ankaragücü (Canlı anlatım)

Ensar Ayhan - MRA ile Engin KOYUN ? ant içmişler el ele tutuşmuş lar KOCAELİSPOR u küme düşürecekler.İşin acı tarafı Tüm TÜRKİYE ye REZİL OLUYORUZ oda çabası . Sezon başından beri Atilla Turan denilen futbolcu görünümlü artiste bu takımı mahkum ettiler ya adamın yüzünden kaç tane maç kaybettik bilen varmı

Yönetim in yalanlarından MRAnın EGO larından bu takım bu hale geldi paraşüt düz düşüyoruz Dünyanın hiçbir yerinde 9 maçta 4 puan alan takımda ne Yönetim kalır ne Hoca . Lütfen biraz onurlu olun lütfen olmuyo beceremediniz