Kocaelispor - Ankaragücü (Canlı anlatım)

Spor toto 1.Lig'de Kocaelispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi
Maç başladı
Dk.10 ve 12 de Pereira ve Diop gole çok yaklaştı...
Dk. 13: Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Sol kanattan Atila’nın ortasında yerden seken top Diop’a geldi. Diop topu göğsü ile kontrol etti ve yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Akın mutlak bir golü önledi.
Dk. 14: Yeşil siyahlılar yine golle burun buruna geldi. Diop’un çapraz başında Rasheed’den önce savunma son anda araya girdi.
Dk.33 0 1 Şahverdi...
Dk. 33: Ankaragücü ilk atağında golü buldu. Yaklaşık 25 metreden Şahverdi’nin şutunda top Diogo’ya çarptı. İsmet ters ayağında kaldı ve top sol köşeden filelerle buluştu. (0-1)
Cisse dk.35 kırmızı kart gördü...
Karar ağırdı...
Dk.39 goooool... 1-1...
Dk. 39: Kocaelispor, Pereira'nın müthiş volesi ile beraberliği sağladı. "1-1"
İlk yarı sona erdi
İkinci yarı başladı
Dk.86 Murat uçar... 1-2...
6 dakika eklendi
Dk. 85: Ankaragücü’nde Murat Uçar sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve sağ ayağı ile kaleye gönderdiği topu ağlarla buluşturdu.
Maç bitti...
***
BERKAY DABANLI STADA GELDİ...
KOCAELİ STADI - KOCAELİ
15.01.2022 - 19:00
ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)
ORKUN AKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)
ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)
KOCAELİSPOR
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Yedekler
1. KORCAN ÇELİKAY
23. DOĞUKAN KAYA
9. DINO NDLOVU
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
27. SEMİH KARADENİZ
52. DENİZALP ÖZDEMİR
70. SAMED ALİ KAYA
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
ANKARAGÜCÜ
16. AKIN ALKAN
55. YUSUF ABDİOĞLU
90. SİNAN OSMANOĞLU
2. ERDEM ÖZGENÇ
14. İSHAK ÇAKMAK
17. YASİN GÜRELER
19. GHAYAS ZAHID
6. ŞAHVERDİ ÇETİN
92. AATIF CHAHECHOUHE
91. MEHMET MURAT UÇAR
9. EREN DERDİYOK
Yedekler
99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ
20. ALPEREN BABACAN
5. ABDULLAH DURAK
25. ULAŞ YILMAZ
79. ATAKAN DAMA
23. ALİ KAAN GÜNEREN
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
12. OMOGBOLAHAN GREGORY ARIYIBI
77. CEM EKİNCİ
Teknik Sorumlu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
K.s - Şampiyon Ankaragücü
Ensar Ayhan - MRA ile Engin KOYUN ? ant içmişler el ele tutuşmuş lar KOCAELİSPOR u küme düşürecekler.İşin acı tarafı Tüm TÜRKİYE ye REZİL OLUYORUZ oda çabası . Sezon başından beri Atilla Turan denilen futbolcu görünümlü artiste bu takımı mahkum ettiler ya adamın yüzünden kaç tane maç kaybettik bilen varmı
Yönetim in yalanlarından MRAnın EGO larından bu takım bu hale geldi paraşüt düz düşüyoruz Dünyanın hiçbir yerinde 9 maçta 4 puan alan takımda ne Yönetim kalır ne Hoca . Lütfen biraz onurlu olun lütfen olmuyo beceremediniz
06 - Haydi bastir ankaragucu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.